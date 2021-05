E stirea bomba care face inconjurul lumii! Sotia supervedetei lui PSV, rapita si sechestrata! Hotii au sunat si toti jucatorii au asistat live la jaf! Detalii cutremuratoare

Incident socant in Olanda, chiar inaintea meciului dintre PSG si WIllem II.

23:10 Detalii socante dezvaluite de anchetatori sub protectia anonimatului. Sotia lui Zahavi a fost legata si agresata in timpul spargerii, iar parul i-a fost taiat. Cei 3 copii ai familiei au fost de fata in tot acest timp. Unul dintre ei a fost, de asemenea, lovit de talhari. Politia nu a confirmat inca oficial aceste informatii de ultima ora. Hotii au pretins ca sunt curieri pentru a patrunde in casa. Politia a ajuns la casa lui Zahavi cu cateva minute inainte de ora locala 16:00. In acest moment, sotia lui Zahavi si cei 3 copii sunt in afara pericolului.

22:07 Sotia golgeterului Eran Zahavi a fost atacata in casa familiei si sechestrata. Hotii l-au sunat pe Zahavi chiar in timp ce atacantul israelian era in autocarul echipei, in drum spre meci. Toti jucatorii au putut sa vada si sa auda ce se intampla in casa fotbalistului. Hotii au vrut sa stie de la Zahavi unde sunt banii, dupa ce sotia lui a intrat in stare de soc. Femeia era acasa cu copiii.

"Am fost cu totii foarte suparati si ne simteam neputinciosi. A fost o mare lovitura pentru noi inaintea meciului. Am putut sa vedem tot ce se intampla acasa la Zahavi live", a dezvaluit Denzel Dumfries dupa PSV - Willem. "E incredibil ca asa ceva a putut sa aiba loc. Am vrut sa castigam meciul pentru el si speram ca totul va fi bine pana la urma", a completat Dumfries.

Zahavi a vorbit in ebraica in autobuz. Colegii si membrii staff-ului si-au dat imediat seama ca ceva e in neregula din cauza tonului pe care-l avea fotbalistul.

"E teribil ce i s-a intamplat. Groaznic. A trebuit sa ramanem concentrati si sa castigam. Ceea ce i s-a intamplat lui Eran e mai important decat meciul, bineinteles". a spus si antrneorul Roger Schmidt.

PSV a batut-o cu 2-0 in deplasare pe Willem si a ramas pe 2 in Olanda, la numai un punct de a 3-a clasata, AZ. Pana la finalul campionatului mai sunt doua runde. Zahavi (33 de ani) e al doilea cel mai bun marcator al echipei, cu 10 reusite.