BREAKING NEWS | SOCANT! "Un atac de o violenta extrema!" Di Maria si Marquinhos, talhariti in timpul meciului! Di Maria a fost scos de pe teren: familia sa era in casa!

Stire infioratoare dupa PSG 1-2 Nantes!

01:10 In februarie 2015, cand juca la Manchester United, Di Maria a fost victima unei tentative de talharie. Hotii au intrat peste el in casa, unde se mai afla si sotia fotbalistului, dar si copiii acestora. Declansarea unei alarme i-a speriat pe infractori, care s-au facut nevazuti. Acela a fost unul dintre motivele majore care l-au facut pe Di Maria sa-si doreasca despartirea de Manchester United, produsa la finalul sezonului! In iulie 2015, Di Maria a semnat cu PSG.

01:02 Si parintii lui Marquinhos au fost atacati, anunta RMC Sport, postul de televiziune care a dat in premiera stirea! Leonardo a aflat detalii despre incident la pauza meciului, la fel si Pochettino. Di Maria a trebuit sa fie scos pentru ca situatia familiei sale era 'mai grava', sustine RMC, in timp ce Marquinhos a aflat ce se intampla doar la finalul partidei. Parintii lui Marquinhos au fost sechestrati.

Un home jacking avec séquestration a aussi eu lieu chez les parents de Marquinhos, en région parisienne. Les joueurs l’ont su à la fin du match sauf pour Di Maria puisque c’était plus grave. Les joueurs sont très choqués. Leonardo et Pochettino l’ont appris, eux, à la mi-temps. — RMC Sport (@RMCsport) March 14, 2021

00:53 Leonardo a fost cel care i-a cerut lui Pochettino sa faca inlocuirea. Camerele l-au surprins in mai multe randuri pe oficialul lui PSG vorbind la telefon in tribuna oficiala a Parc des Princes. Mesajul a ajuns la Pochettino ulterior, prin intermediul unui alt angajat al clubului, apoi Poch a fost chemat la baza tunelului pentru a primi informatiile direct de la Leonardo. Antrenorul argentinian l-a condus personal pe Di Maria la vestiare si a petrecut aproape doua minute alaturi de el pentru a incerca sa-l linisteasca!

00:40 Inlocuit in minutul 62, Di Maria a fost preluat imediat de politie! Conform RMC, Di Maria a fost scos de Pochettino din cauza 'unei probleme personale grave'. Casa fotbalistului a fost atacata de hoti in timp ce familia sa se afla inauntru. In timpul partidei a avut loc un jaf si in apartamentul unui alt jucator de la PSG, insa identitatea acestuia nu a fost inca dezvaluita!

"Doua evenimente de o violenta extrema s-au petrecut la o distanta foarte mica unul de celalalt. Di Maria este in stare de soc. Politia a pornit o ancheta", anunta RMC pe site-ul sau!

Ce que l'on sait du cambriolage de Di Maria avec Mohamed Bouhafsi. #rmclive pic.twitter.com/ZY78ATw4MF — After Foot RMC (@AfterRMC) March 14, 2021





Selon nos informations, Angel Di Maria a été sortie en raison d’un souci personnel grave. #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) March 14, 2021