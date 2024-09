Sport.ro vă prezintă primul 11 al jucătorilor rămași fără acorduri momentan. Vara trecută a adus transferuri pe sume mari, dar și mutări spectaculoase fără bani de achiziție. Fotbaliști cu nume au devenit liberi de contracte, iar cel mai bun exemplu este trecerea lui Mbappe la Real Madrid.

Primul 11 al fotbaliștilor rămași fără echipă

Însă, sunt și jucători care nu au angajamente în acest moment. Dacă aliniem un prim 11 al acestora, ne putem gândi că ar putea face parte din lotul formațiilor care sunt prezente în faza principală a Ligii Campionilor. Marea problemă a celor care nu au angajamente în acest moment pare să fie vârsta, pentru că printre ei se află nume care se vor retrage în viitorul apropiat.

Printre jucători se află Keylor Navas, Sergio Ramos sau Simon Kjaer, trecuți de 35 de ani.

Primul 11 al jucătorilor rămași liberi de contracte (sistem 4-3-3): Keylor Navas (37 de ani, ex PSG) - Serge Aurier (31 de ani, ex Galatasaray), Sergio Ramos (38 de ani, ex Sevilla), Simon Kjaer (35 de ani, ex AC Milan), Patrick van Aanholt (34 de ani, ex Galatasaray) - Miralem Pjanic (34 de ani, ex Sharjah FC), Christoph Kramer (33 de ani, ex Borussia Monchengladbach), Leonardo Lopes (25 de ani, Brugge) - Adam Ounas (27 de ani, ex Lille), Wissam Ben Yedder (34 de ani, ex AS Monaco), Eric-Maxim Choupo-Moting (35 de ani, ex Bayern Munchen).

Sergio Rico, Joel Matip sau Mario Balotelli, și ei fără echipe

Alte nume de calibru care sunt fără acorduri: Sergio Rico (portar, 31 de ani, ex PSG), Timothy Fosu-Mensah (fundaș dreapta, 26 de ani, ex Bayer Leverkusen), Bouna Sarr (fundaș dreapta, 32 de ani, ex Bayern Munchena), Joel Matip (fundaș central, 33 de ani, ex Liverpool), Layvin Kurzawa (fundaș stânga, 32 de ani, ex PSG), Grzegorz Krychowiak (mijlocaș defensiv, 34 de ani, ex Abha), Samu Castillejo (extremă, 29 de ani, ex Valencia), Mariano Diaz (atacant, 31 de ani, ex Sevilla), Mario Balotelli (atacant, 34 de ani, ex Adana Demirspor).