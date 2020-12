Hotii romani au furat zeci de milioane de la Lampard, fiica lui Ecclestone si patronul lui Leicester! Iar acum se face un film despre ei

Un grup de romani a realizat "Spargerea Secolului", dupa ce a furat bunuri in valoare de peste 26 de milioane de lire sterline.

O banda de spargatori de locuinte, din care au facut parte si lucratoarea sexuala Maria Mester, fiul ei barman, Emil Bogdan Savastru, bodyguardul Sorin Marcovici si Alexandru Stan, concierge la un hotel londonez, ar fi dat, in perioada 1-13 decembrie 2019, trei lovituri in care au luat bijuterii, ceasuri, bani si alte bunuri in valoare de peste 26 de milioane de lire sterline. Printre victime se regasesc Frank Lampard, managerul clubului de fotbal Chelsea Londra, Tamara Ecclestone, fiica magnatului Bernie Ecclestone, fostul sef al Formulei 1, si Vichai Srivaddhanaprabha, fostul patron al lui Leicester City, decedat in octombrie 2018 intr-un accident de elicopter. De asemenea, politia a acuzat ca cei patru romani si asociatii lor ar fi primit ajutor din partea unor angajati ai Tamarei Ecclestone, lasand deschise mai multe usi din resedinta acesteia, Kensington Palace Gardens, care costa 70 de milioane de lire sterline, dar si ca ar fost afiliati unei retele transfrontaliere de crima organizata.

Spargatorii romani au furat mai multe bunuri ale lui Lampard, printre care si un ceas cu diamante in valoare de 36.000 de lire sterline, apoi au luat bani cash si ceasuri in valoare de aproximativ 1 milion de lire sterline din casa afaceristului thailandez, in timp ce paguba cea mai mare a suferit-o Tamara Ecclestone si sotul sau, milionarul Jay Rutland, care ar fi ramas fara bani, bijuterii si obiecte de arta in valoare de 25 de milioane de lire sterline.

Banda de romani a fost identificata si prinsa, dupa ce femeia a postat pe retele de socializare fotografii in care etala bijuteriile Tamarei Ecclestone, iar ea si fiul sau au fost arestati pe aeroport, gasindu-se asupra lor mai multe ceasuri si accesorii din captura. Desi spun ca ar fi primit cadou bunurile si nu au fost implicati in spargere, cei patru romani sunt acuzati ca au realizat operatiuni de recunoastere, furt prin efractie, adapostire, transport si trecere peste granita a prazii. Cel considerat capul retelei, Jugoslav Jovanovici, despre care anchetatorii spun ca a fost "creierul" operatiunii, a fost arestat in luna octombrie in Italia si asteapta extradarea in Marea Britanie, in timp ce Alessandro Maltese, un alt membru al bandei, a fost deja adus din Peninsula si a aparut in fata Westminster Magistrates Court.

Spargerea a tinut prima pagina a ziarelor din Marea Britaniei, jurnalistii fiind impresionati de modul de operare al bandei, care a escaladat ziduri, a spart usi si geamuri, a dezafectat sisteme de alarma si a deschis seifuri sofisticate, in operatiuni ce amintesc de filmele "Misiune Imposibila" sau "James Bond". De altfel, procurorul Leonard Smith a spus ca "aceasta infractiune este o crima de o ambitie care iti blocheaza mintea, cea mai mare de acest fel comisa vreodata, iar totul a fost planificat in cel mai mic amanunt de catre un grup de inalta specializare infractionala", in timp ce colegul sau, Timothy Cray, a declarat ca "din ce am auzit, se va face un film despre aceasta spargere, in viitorul apropiat. Dupa toate povestile bune se fac, iar acest caz pare scos dintr-un film de la Hollywwod. Rolul meu as vrea sa il joace Liam Neeson".