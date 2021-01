FCSB, ATACATA din toate partile, dupa ce a scapat de carantina! "Au fost mai hoti, mai destepti, mai smecheri! Asta ni s-a demonstrat!"

Astra a pierdut in fata lui FCSB, scor 0-3, chiar la o zi dupa ce echipa lui Toni Petrea s-a intors din Turcia.

Liderul Ligii 1 a fost singura echipa din Romania care a efectuat o pregatire in afara tarii. Echipe precum CFR, Craiova si Astra au dorit si ele sa plece in afara, dar au fost sfatuite sa ramana in tara de catre DSP, mai ales ca Turcia era tara cu risc galben.

Mai mult decat atat, oficialul de la CFR Cluj, Marius Bilasco, a dezvaluit in direct la PRO X, ca ardelenii au platit un avans de 15 mii de euro in Turcia pentru cantonament, dar nu au plecat de frica ca vor face carantina la intoarcerea in tara.

"Suntem curiosi si noi cum se va solutiona aceasta situatie. Asa cum a spus si Edi, dorinta noastra a fost de a ne pregati in conditii bune si inclusiv de a face un cantonament in straintate. Noi am ales sa respectam legea si am ramas in tara. Am avut avans dat pentru un cantonament in Turcia pe care l-am pierdut. Daca nu ma insel a fost vorba de 15 mi de euro avansul. Nu am mai putut pleca. Am avut o discutie cu cei de la DSP in care ni s-a transmis ca la intoarcere vom intra in carantina.

Dupa ne-am orientat catre Spania, nu era in zona galbena in decembrie, Din nou am luat in calcul intoarcerea in tara. Si din nou am procedat bine ca acum Spania este in zona galbena. Dupa discutii cu DSP-ul, ne-au sfatuit ca adesi nu era in zona galbena situatia se poate schimba de la o zi la alta si atunci exista riscul sa facem carantina cand ne intorceam in tara.

Noi am respectat legea si am ramas in tara. Am pierdut antrenamente. Am jucat pe noroi. Ne-am mutat in sala. Asta nu ne face prosti. Am vazut ca domnul Gigi Becali a facut o referire ca toti cei care au ramas in tara nu s-au gandit la cantonamentul de afara. Noi ne-am gandit, dar am respectat legea. Legea trebuie respectata de catre toata lumea", declara oficialul CFR-ului pentru PRO X.

Rivalele din Liga 1 i-au acuzat pe cei de la FCSB ca nu au respectat regulile de carantinare, iar printre vocile care i-au contestat se afla si Bogdan Mara, directorul sportiv de la Astra.

"Asta ni s-a demonstrat, ca legile sunt facute si nu sunt respectate. Sau de unii da si de unii nu. S-a creat un precedent. Si nu e vorba de FCSB, putea fi orice echipa. N-am nimic personal cu ei, am cerut doar sa se respecte legile in vigoare. Au fost mai hoti, mai destepti, mai smecheri.

Multe echipe au vrut sa plece in cantonament, si noi, si CFR si Craiova, am fost aproape sa plecam. Ne pare rau ca nu am mers si noi. Ne-am chinuit, am facut pregatirea pe sintetic. Nu e o scuza, dar asa e", a declarat Bogdan Mara la DigiSport.