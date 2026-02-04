Cosmin Contra și mandatul său la Al-Arabi Doha au devenit subiect de studiu de caz, în Qatar.

Într-un fotbal în care n-au reușit antrenori mai bine cotați decât Contra, cu salarii mult mai mari, românul a făcut „magie“. În momentul în care a „moștenit“ Al-Arabi Doha, de la spaniolul Pablo Amo, echipa era pe penultimul loc al clasamentului din Qatar Stars League. Ce a urmat a adus o premieră spectaculoasă și pentru Contra, în cariera sa de antrenor, după cum Sport.ro a dezvăluit aici.

Astăzi, Al-Arabi e o echipă „metamorfozată“. Dovadă și faptul că a urcat pe locul 5 în Qatar Stars League, la două puncte de podium, și e calificată și în optimile Amir Cup 2026.

În acest context, e lesne de înțeles de ce numele lui Cosmin Contra e pe buzele tuturor la mai toate emisiunile fotbalistice din Qatar. Nu mai departe de ieri, „Guriță“ a fost ridicat în slăvi, după cum Sport.ro a arătat aici.

Cosmin Contra: „I-am făcut pe jucători să creadă din nou în ei“

Fiind acum în topul antrenorilor din Qatar, Contra a vorbit, în presa locală, despre „secretul“ succesului său, la Al-Arabi Doha.

„Vă spun asta, în premieră. Când am ajuns la echipă, am găsit un grup de jucători dărâmați. Erau cu moralul la pământ din cauza ultimelor rezultate. Ca fotbalist, în primul rând, trebuie să crezi în ceea ce îți propui. De aceea, în primele zile la Al-Arabi, mi-am propus următorul lucru: să-mi conving jucătorii că au calitatea necesară de a se ridica. Iar ei au acceptat mesajul meu și s-au schimbat. Așa au venit și rezultatele. Acum, cel mai important e să mergem pe această linie și să nu ne pierdem dorința de a câștiga“, a explicat Contra.

