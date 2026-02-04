NEWS ALERT Jaqueline Cristian, spulberată de locul 144 WTA, în optimile Transylvania Open. A avut mai puțin de 18 ore de odihnă, înainte de meci

Jaqueline Cristian, spulberată de locul 144 WTA, în optimile Transylvania Open. A avut mai puțin de 18 ore de odihnă, înainte de meci
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jaqueline Cristian, eliminată în optimile Openului Transilvaniei cu un scor care nu aduce beneficiu tenisului românesc.

Jaqueline CristianTenis WTATransylvania OpenTransylvania Open 2026Turneu WTA Cluj-NapocaDaria Snigur
Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA) a câștigat un singur game în optimile de finală ale Openului Transilvaniei.

Jaqueline Cristian, dezvantajată de programarea meciurilor, la Transylvania Open 2026

A doua favorită la câștigarea trofeului s-a înclinat în fața numărului 144 mondial, ucraineanca Daria Snigur, scor 6-1, 6-0, după numai 55 de minute de joc.

Scorul devine mai ușor de înțeles din prisma programării meciului, stabilite în mod regretabil, la mai puțin de optsprezece ore din momentul în care Jaqueline Cristian a părăsit Arena BT, după confruntarea cu Lucrezia Stefanini, din runda inaugurală.

Jaqueline Cristian

  • Jaqueline cristian to 2026 prim tur
Jaqueline cristian 030226
Jaqueline Cristian nu a câștigat niciun game pe propriul serviciu împotriva numărului 144 mondial

Primul set a început cu trei break-uri, dar s-a terminat cu un total de patru game-uri adjudecate de sportiva din Ucraina, pe serviciul româncei Jaqueline Cristian.

Programată devreme, în contextul în care are, mai târziu, un alt meci de jucat, în proba de dublu, alături de Gabriela Ruse, în ziua care a urmat meciului de două ore și douăzeci de minute, cu Lucrezia Stefanini, Jaqueline Cristian și-a arătat limitele aduse de imposibilitatea de a se fi refăcut la timp, în mai puțin de 24 de ore.

Cristian a jucat marți, 3 februarie, primul meci al probei individuale, deși ar fi putut fi programată să debuteze în runda inaugurală într-una dintre primele două zile ale turneului, duminică sau luni.

Psihic, Jaqueline Cristian nu a mai avut resursele de a se mobiliza în setul secund al meciului cu Daria Snigur, jucat fără o atmosferă la fel de călduroasă precum a fost cea din runda inaugurală, întâlnirea dintre Cristian și Snigur începând în jurul orei 15:30.

Jaqueline Cristian se poate consola în proba de dublu, alături de Gabriela Ruse

Din nefericire, Jaqueline Cristian părăsește competiția după turul secund, într-un meci în care a cedat șapte break-uri, la un an după ce a abordat Openul Transilvaniei cu o răceală și nu a putut să se mobilizeze, cedând în primul tur.

În 2025, Jaqueline Cristian a reușit, totuși, să plece de la Cluj-Napoca cu o performanță notabilă, reușind să atingă finala probei de dublu, împreună cu Angelica Moratelli.

