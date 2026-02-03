VIDEO Românul care i-a dat pe spate pe arabi: „Te face să visezi!“

Românul care i-a dat pe spate pe arabi: „Te face să visezi!“ Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

În doar patru luni, un fost selecționer al României a reușit să câștige respectul unei țări întregi.

TAGS:
Cosmin ContraAl-ArabiQatarromanii din zona araba
Din articol

În ziua în care s-au împlinit 4 luni de la debutul lui Cosmin Contra la Al-Arabi Doha (Qatar), acesta a primit, probabil, cel mai frumos compliment, în spațiul public, de când antrenează această formație.

Pe 4 octombrie, când a început mandatul său la gruparea din Doha, Al-Arabi era pe penultimul loc în campionat, ciuca bătăilor. Astăzi, aceeași echipă defilează în Qatar Stars League, fiind la doar două puncte de podium! Bilanțul lui Contra, în campionat: 8 meciuri, 6 victorii, 1 egal, 1 înfrângere, golaveraj: 19-8!

„Contra poate câștiga trofee cu Al-Arabi“

Pe fondul acestor rezultate, Cosmin Contra s-a clasat pe locul 2, în ierarhia celor mai buni antrenori din Qatar Stars League după etapa din weekend. Sport.ro a arătat aici că doar un fost selecționer al Italiei a adunat mai multe voturi, comparativ cu tehnicianul român, în sondajul postului de televiziune Al-Kass.

Tot aici, analistul Ahmed Kano (40 de ani), cu 183 de selecții în naționala Omanului, a vorbit la superlativ despre Contra.

Cosmin Contra… În cele mai multe meciuri pe care le-a avut până acum la Al-Arabi, prestația echipei a fost de un nivel foarte ridicat. Inclusiv când a făcut egal sau când a pierdut! La Al-Arabi, după ani de <<secetă>>, suporterii au nevoie de trofee, vor trofee! Contra însuși e un antrenor capabil de a câștiga trofee. Și, după părerea mea, dacă ar fi avut jucători un pic mai buni, ar fi fost chiar în stare să se bată la titlu. Dar, chiar și așa, cu lotul actual, în care sunt destui jucători de calitate, Al-Arabi poate câștiga trofee cu Contra. Mă gândesc la Cupa Qatarului, spre exemplu. La ce echipă construiește acum Contra și la ce jucători are deja la dispoziție, e posibil (n.r. – să câștige cupa), te face să visezi, ca suporter. Contra e genul de antrenor capabil să varieze stilul de joc al echipei sale de la un meci la altul. Un antrenor de calitate!“, a spus Kano.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O mică biserică din Munții Dolomiți, protejată de UNESCO, a ajuns „invadată” de turiști. Accesul va fi restricționat
O mică biserică din Munții Dolomiți, protejată de UNESCO, a ajuns „invadată” de turiști. Accesul va fi restricționat
ARTICOLE PE SUBIECT
Imagini incredibile din Qatar: Contra a vrut să sară la arbitru! Un alt român l-a oprit
Imagini incredibile din Qatar: Contra a vrut să sară la arbitru! Un alt român l-a oprit
Arabii, îngroziți de ce a pățit Coman în Qatar: „Deosebit de grav!“
Arabii, îngroziți de ce a pățit Coman în Qatar: „Deosebit de grav!“
După parcursul senzațional din Qatar, Cosmin Contra a anunțat unde vrea să semneze
După parcursul senzațional din Qatar, Cosmin Contra a anunțat unde vrea să semneze
ULTIMELE STIRI
Echipa etapei 24 din Superligă! Vârf împins e Alibek, nu Alibec
Echipa etapei 24 din Superligă! Vârf împins e Alibek, nu Alibec
eSuperliga, prima ligă oficială de esports afiliată Ligii Profesioniste de Fotbal și EA SPORTS, revine în martie cu un nou sezon
eSuperliga, prima ligă oficială de esports afiliată Ligii Profesioniste de Fotbal și EA SPORTS, revine în martie cu un nou sezon
Mircea Lucescu: "Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare". Comunicatul FRF despre starea de sănătate a selecționerului
Mircea Lucescu: "Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare". Comunicatul FRF despre starea de sănătate a selecționerului
Variantele federației, dacă Lucescu renunță: un antrenor în pole-position, altul ezită
Variantele federației, dacă Lucescu renunță: un antrenor în pole-position, altul ezită
Ce lovitură! Transferurile lui Kante și En-Nesyri nu se mai pot face: FIFA a respins apelul
Ce lovitură! Transferurile lui Kante și En-Nesyri nu se mai pot face: FIFA a respins apelul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT de la Rapid după ce s-a certat cu Gâlcă: ”Lipsește doar comunicatul oficial”

OUT de la Rapid după ce s-a certat cu Gâlcă: ”Lipsește doar comunicatul oficial”

Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

MM Stoica anunță al patrulea transfer de la FCSB: ”Nu avem nevoie, dar vrea Gigi”

MM Stoica anunță al patrulea transfer de la FCSB: ”Nu avem nevoie, dar vrea Gigi”

Polonezii anunță transferul la FCSB! Reacția lui Gigi Becali

Polonezii anunță transferul la FCSB! Reacția lui Gigi Becali

Gigi Becali anunță noul transfer de la FCSB : ”L-am luat, e deja la noi”

Gigi Becali anunță noul transfer de la FCSB : ”L-am luat, e deja la noi”

Ana Bărbosu, mesaj pentru Jordan Chiles după scandalul medaliei olimpice

Ana Bărbosu, mesaj pentru Jordan Chiles după scandalul medaliei olimpice



Recomandarile redactiei
Mircea Lucescu: "Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare". Comunicatul FRF despre starea de sănătate a selecționerului
Mircea Lucescu: "Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare". Comunicatul FRF despre starea de sănătate a selecționerului
Variantele federației, dacă Lucescu renunță: un antrenor în pole-position, altul ezită
Variantele federației, dacă Lucescu renunță: un antrenor în pole-position, altul ezită
Joao Paulo, prima reacție după ce a semnat cu FCSB
Joao Paulo, prima reacție după ce a semnat cu FCSB
Ce lovitură! Transferurile lui Kante și En-Nesyri nu se mai pot face: FIFA a respins apelul
Ce lovitură! Transferurile lui Kante și En-Nesyri nu se mai pot face: FIFA a respins apelul
Echipa etapei 24 din Superligă! Vârf împins e Alibek, nu Alibec
Echipa etapei 24 din Superligă! Vârf împins e Alibek, nu Alibec
Alte subiecte de interes
Cosmin Contra a dat verdictul în cazul lui Nicolae Stanciu, după meciul cu Belgia
Cosmin Contra a dat verdictul în cazul lui Nicolae Stanciu, după meciul cu Belgia
"Război în derulare" / "Investiții, sponsorizări mai mari!" Cosmin Contra vede punctul extraordinar pentru România
"Război în derulare" / "Investiții, sponsorizări mai mari!" Cosmin Contra vede punctul extraordinar pentru România
„E țara mea, deși nu am trăit acolo!” „Sergio Ramos” din Golf e român, vine la Iași anual și vrea la echipa națională
„E țara mea, deși nu am trăit acolo!” „Sergio Ramos” din Golf e român, vine la Iași anual și vrea la echipa națională
Imagini terifiante! A leșinat și a început să aibă convulsii la 10 minute după ce a înscris
Imagini terifiante! A leșinat și a început să aibă convulsii la 10 minute după ce a înscris 
Gigi Becali: "Dacă nu dă banii până pe 31, un milion amendă!" Ce clauză are Florinel Coman în contract
Gigi Becali: "Dacă nu dă banii până pe 31, un milion amendă!" Ce clauză are Florinel Coman în contract
Gata, Florinel Coman începe treaba! Cum arată sezonul din Qatar pentru fostul jucător de la FCSB
Gata, Florinel Coman începe treaba! Cum arată sezonul din Qatar pentru fostul jucător de la FCSB
CITESTE SI
Vremea geroasă continuă, meteorologii anunță minime de -20 de grade. De joi, vremea se schimbă radical în România

stirileprotv Vremea geroasă continuă, meteorologii anunță minime de -20 de grade. De joi, vremea se schimbă radical în România

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

stirileprotv Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!