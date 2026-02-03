Pe 4 octombrie, când a început mandatul său la gruparea din Doha, Al-Arabi era pe penultimul loc în campionat, ciuca bătăilor. Astăzi, aceeași echipă defilează în Qatar Stars League, fiind la doar două puncte de podium! Bilanțul lui Contra, în campionat: 8 meciuri, 6 victorii, 1 egal, 1 înfrângere, golaveraj: 19-8!

În ziua în care s-au împlinit 4 luni de la debutul lui Cosmin Contra la Al-Arabi Doha (Qatar), acesta a primit, probabil, cel mai frumos compliment, în spațiul public, de când antrenează această formație.

„Contra poate câștiga trofee cu Al-Arabi“

Pe fondul acestor rezultate, Cosmin Contra s-a clasat pe locul 2, în ierarhia celor mai buni antrenori din Qatar Stars League după etapa din weekend. Sport.ro a arătat aici că doar un fost selecționer al Italiei a adunat mai multe voturi, comparativ cu tehnicianul român, în sondajul postului de televiziune Al-Kass.

Tot aici, analistul Ahmed Kano (40 de ani), cu 183 de selecții în naționala Omanului, a vorbit la superlativ despre Contra.

„Cosmin Contra… În cele mai multe meciuri pe care le-a avut până acum la Al-Arabi, prestația echipei a fost de un nivel foarte ridicat. Inclusiv când a făcut egal sau când a pierdut! La Al-Arabi, după ani de <<secetă>>, suporterii au nevoie de trofee, vor trofee! Contra însuși e un antrenor capabil de a câștiga trofee. Și, după părerea mea, dacă ar fi avut jucători un pic mai buni, ar fi fost chiar în stare să se bată la titlu. Dar, chiar și așa, cu lotul actual, în care sunt destui jucători de calitate, Al-Arabi poate câștiga trofee cu Contra. Mă gândesc la Cupa Qatarului, spre exemplu. La ce echipă construiește acum Contra și la ce jucători are deja la dispoziție, e posibil (n.r. – să câștige cupa), te face să visezi, ca suporter. Contra e genul de antrenor capabil să varieze stilul de joc al echipei sale de la un meci la altul. Un antrenor de calitate!“, a spus Kano.

