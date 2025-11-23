Fotbalul românesc are doi reprezentanți de marcă, la ora actuală, în Qatar. Vorbim despre Florinel Coman (Al-Gharafa) și Cosmin Contra (Al-Arabi). Și, ca o ironie a sorții, cei doi sunt în situații diametral opuse.

Coman, deși e legitimat la liderul din Qatar Stars League, trăiește un coșmar fotbalistic, după cum Sport.ro a arătat aici.

Contra, în schimb, care a ajuns la Al-Arabi, la începutul lunii octombrie, traversează cel mai bun început de mandat pe care l-a avut vreodată, de când și-a început cariera pe banca tehnică!

Cosmin Contra, 6 victorii în 7 meciuri, la Al-Arabi

Când a preluat Al-Arabi Doha, „Guriță“ părea să aibă o „misiune imposibilă“. Pentru că această formație era în derivă, pe penultimul loc în Qatar Stars League și cu niște înfrângeri înfiorătoare, în debutul campaniei: 0-4 cu Al-Sailiya și 1-8 cu Al-Duhail!

Ce a reușit Contra, între timp, e cu adevărat spectaculos! Pentru că românul a înregistrat 6 victorii în 7 partide oficiale! Iar în campionat, competiția care contează cu adevărat, „Guriță“ are procentaj de 100%: 4 victorii în 4 etape.

Astăzi, într-un meci din runda cu numărul 10, Al-Arabi a mai făcut o demnostrație de forță: 5-1 pe terenul celor de la Qatar SC. Atenție: vorbim despre o formație care e deasupra celor de la Al-Arabi, în clasamentul la zi! Chiar și așa, echipa lui Contra și-a strivit, pur și simplu, adversara, având 3-0 până în minutul 40!

Grație succesului de astăzi, Al-Arabi a urcat pe locul 6 din 12 în Qatar Stars League, având 16 puncte. Deja evitarea retrogradării e un capitol încheiat pentru echipa lui Contra, care e la zece puncte de poziția a 11-a, care duce la barajul salvării.

În schimb, Al-Arabi poate ataca podiumul, fiind la doar trei puncte de locul 3, ocupat de Al-Rayyan!

Cosmin Contra, rezultate fabuloase la Al-Arabi Doha

4 victorii în 4 etape în campionat:

*Qatar SC – Al-Arabi, 1-5 (23 noiembrie)

*Al-Arabi – Al-Ahli, 1-0 (9 noiembrie)

*Al-Arabi – Al-Shahaniya, 2-0 (31 octombrie)

*Al-Sadd – Al-Arabi, 1-3 (25 octombrie)

2 victorii în 3 meciuri de cupă:

*Al-Arabi – Shamal, 0-3 (14 noiembrie)

*Al-Arabi – Lusail, 6-1 (28 octombrie)

*Al-Duhail – Al-Arabi, 0-4 (19 octombrie)

