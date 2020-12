Mascherano a spus ce are in minte Messi in acest moment! "El are doua lucruri in minte!" Ce a spus despre viitorul lui Leo la Barcelona

Fostul coechipier al lui Messi a facut o serie de dezvaluire despre atacantul Barcelonei.

Mascherano a vorbit despre decizia pe care urmeaza sa o ia Leo in luna iunie, despre care spune ca: "Si-a dat inima in situatii in care n-am mai avut speranta!", a spus Mascherano pentry TyC Sports.

Dupa interviul de duminica in care Messi a declarat ca i-ar place ca in viitor sa evolueze in Ameria, fostul sau coechipier de la Barcelona a declarat:

"Acestea sunt deciziile lui personale. In acest context, nu numai partea sportiva conteaza, ci si alti factori, precum membrii familiei, care pot sa decida unde vor sa locuiasca. Noi suntem parte dintr-un grup de familie, iar copiii trebuie luati in seama atunci cand vrei sa te muti undeva", a declarat fostul fundas.

Fostul jucator de la Barca a declarat ca Messi va fi suficient de inteligent pentru a-si alege o echipa, iar ofertele vor curge pentru capitanul Argentinei.

"Este un baiat inteligent si va decide curand. Nu va duce lipsa ofertelor, este dificil sa te pui in pozitia lui deoarece el a aratat un anumit nivel", a spus Mascherano.

Fostul fundas a spus ca gandul lui Messi in acest moment este la Cupa Americii si la Mondialul din Qatar. Messi nu a cucerit pana acum vreun trofeu international cu nationala mare a Argentinei.

"Imi imaginez ca aceste doua lucruri sunt in capul lui, Cupa Americii si Qatar. El va arata cel mai bun fotbal pentru a avea cele mai bune rezultate, nu am dubii in aceasta privinta. El va juca un rol foarte important", a spus fostul fundas.