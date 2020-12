Messi, INGHETAT in tribuna! Nici in liga a 3-a nu vezi asa ceva: gol IREAL primit de Barcelona dupa o gafa colosala! Gol anulat cu VAR si penalty ratat

Barcelona a suferit teribil in fata lui Eibar pe Camp Nou!

In prima repriza, scorul putea fi deschis rapid de Braithwaite, insa danezul a trimis pe langa poarta din lovitura de la 11 metri. Atacantul si-a luat revansa in minutul 25. Mingea a intrat in poarta, insa VAR-ul a intervenit si a stabilit ca Braitwaite era cu o jumatate de picior in spatele penultimului aparator de la Eibar. A ramas 0-0 pana in minutul 57, cand Kike a marcat pentru echipa venita din Tara Bascilor.

Golul n-ar fi existat daca Araujo nu ar fi gresit incredibil intr-o situatie simpla. Uruguayanul a pierdut mingea in propria jumatate si a deschis drumul spre gol pentru Eibar.



Barcelona 0-1 Eibar

In minutul 67, Dembele a facut 1-1 in Barca - Eibar. Catalanii nu l-au avut pe Messi in teren. Superstarul argentinian a terminat-o cu fotbalul pe 2020. E accidentat la glezna si nu s-a antrenat in ultimele zile.



Barcelona [1]-1 Eibar

