Messi si Suarez vor juca din nou! S-a aflat echipa la care Leo ar dori sa joace in viitor! Este echipa unui celebru fotbalist

Conform celor de la Radio Catalunya, Messi planuieste sa evolueze pentru echipa lui David Beckham, Inter Miami. Clubul evolueaza in prima divizie din MLS si a fost infiintat in urma cu cativa ani.

Alaturi de Messi poate evolua si fostul sau coleg si vecin, Luis Suarez. Suarez ar urma sa vina in America in anul 2022, neintentionand in acest moment sa plece de la Atletico Madrid, liderul din Spania.

La Miami cele doua staruri ii pot intalni pe fostii adversari din Champions League, Higuain si Blaise Matuidi, ambii veniti de la campioana Italiei.

"Mi-ar placea sa joc in Statele Unite ale Americii la un moment dat. Mereu a fost una dintre marile mele dorinte, dar nu stiu ce se va intampla pe viitor", a spus Messi pentru La Sexta.

