Messi si Ronaldo, in fruntea topului celor mai bine platiti fotbalisti din lume! Cine a castigat cel mai mult in 2020

Rivalitatea dintre Messi si Ronaldo este cunoscuta in toata lumea.

Cei doi super fotbalisti se lupta nu doar pentru suprematia in teren, ci si pentru cea financiara. Din punct de vedere al banilor, anul 2020 a fost dominat de starul Barcelonei.

Lionel Messi a fost in acest an cel mai bine platit fotbalist din lume, castigand 126 de milioane de dolari, potrivit site-ului investopedia.com.

Marele rival al argentinianului s-a clasat pe locul 2. Ronaldo a castigat 117 milioane de dolari in 2020, 70 de milioane din salariul platit de Juventus, iar 47 de milioane din alte surse.

In ceea ce priveste latura sportiva, ambii jucatori s-au remarcat in 2020, fiind selectionati in primul 11 al anului. Pentru reusitele din acest an, recent, Ronaldo a primit si trofeul de Jucatorul Secolului 21, in cadrul galei Globe Soccer Awards.