Fotbalistul care vrea sa plece de langa Messi! Milan a facut o oferta pentru un tanar important din echipa catalanilor!

Italienii sunt pe primul loc in clasament, iar echipa lui Stefano Pioli are 34 de puncte in 14 meciuri. Milan a facut Barcelonei o propunere de a-l aduce pe Riqui Puig (21 de ani) la club, conform celor de la FotballItalia.

Puig a jucat doar 82 de minute in total in acest sezon, iar fotbalistul este intr-o disputa cu antrenorul Ronald Koeman. Tehnicianul olandez i-ar fi spus inca din vara lui Puig sa-si caute o echipa.

Potrivit aceleiasi surse, Milan ar dori un imprumut cu optiune de prelungire, in cazul in care Barcelona va avea de gand sa-l si vanda pe internationalul de tineret spaniol.

Celor de la Milan le surade ideea de a imprumuta jucatori de la echipe mari pentru a se intari. Echipa lui Pioli l-a adus in aceasta vara pe Brahim Diaz de la Real Madrid si pe Diogo Dalot de la Manchester United.

AC Milan have made an initial approach to sign Riqui Puig on loan.

This would allow the 21-year-old to play in a tough league like Serie A for league leaders Milan and potentially increase his price-tag for when and if Barcelona do eventually sell. [sky sports via footballitalia] pic.twitter.com/mCxQHDjWKu