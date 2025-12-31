Fotbalistul de 23 de ani va semna cu formația din Statele Unite ale Americii în startul anului 2026, după ce cele două formații s-au înțeles pentru un transfer definitiv - Găsiți mai multe detalii AICI. Pe lângă Louis Munteanu, și Ioan Varga este mulțumit de această afacere, după ce în vară ratase șansa de a obține o sumă impresionată în schimbul atacantului adus de la Fiorentina.



Unde merge Louis Munteanu! Poziția surprinzătoare din MLS pe care a terminat DC United

Destinația golgheterului din sezonul trecut de Superliga este una spectaculoasă la prima vedere! SUA este o țară cunoscută pentru performanțele din sport la nivel internațional. Cu toate acesta, MLS este un campionat modest, raportat la nivelul din ligilor importate din Europa. Calitatea fotbalului din SUA și Canada sau „soccer-ului”, așa cum numesc americanii acest sport, a fost ridicată substanțial în ultimii ani de vedete imense precum: Leo Messi, Luis Suarez, Zlatan Ibrahimovic sau Sergio Busquets. Citește și: Anamaria Prodan, reacție categorică după transferul lui Louis Munteanu în SUA: ”Nici nu îmi pun problema asta!” DC United nu a fost în sezonul trecut o echipă cu pretenții în MLS. Formația din statul Washington a încheiat pe ultimul loc în Conferința de Est, unde a evoluat și Inter Miami, câștigătoarea trofeului din acest sezon. Echipa la care urmează să se transfere Louis Munteanu a acumulat 26 de puncte în 34 de partide. Nu a retrogradat, pentru că în SUA, la fel ca în NBA, nu există sistem de retrogradare în ligile inferioare.



DC United, puțin mai valoroasă decât CFR Cluj + Ce români au mai evoluat în MLS

Formația care evoluează pe stadionul „Audi Field” și care a fost înființată în 15 iunie 1994 are un lot cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt.com la 31,4 milioane de euro. Nu cu mult peste CFR Cluj, a cărei jucători valorează 29,78 de milioane de euro. În urma transferului jucătorului român, balanța se va înclina simțitor către echipa din America pentru că atacantul cu patru meciuri în naționala României este cotat la 4,5 milioane de euro. Louis Munteanu nu va fi primul român care evoluează în MLS. Înaintea lui au mai jucat în campionatul din SUA și Canada: Dejan Boldor (Montreal), Răzvan Cociș (Chicago Fire), Andreas Ivan (New York Red Bulls), Alexandru Mitriță (New York City FC), Alex Zotincă (Kansas City Wizards, Chivas USA), Alexandru Mățan (Columbus Crew), iar Enes Sali (FC Dallas) joacă în prezent în MLS. Debutul oficial pentru DC United al lui Louis Munteanu ar putea avea loc pe 22 februarie. Atunci, echipa din Washington va juca primul meci din MLS împotriva lui Philadelphia Union, chiar pe teren propriu. Louis Munteanu o va părăsi pe CFR Cluj, în tricoul căreia a adunat 63 de meciuri și a reușit 28 de goluri și nouă assist-uri. Fotbalistul de 23 de ani a fost cumpărat de „feroviari” de la Fiorentina, în schimbul a 2,3 milioane de euro în vara lui 2024. Munteanu este un produs al Academiei Hagi și a jucat pentru Farul, Fiorentina și CFR Cluj de-a lungul carierei.



