Surpriză! După ce și-a anunțat plecarea din MLS, Wayne Rooney și-a găsit rapid altă echipă

După ultimul meci al sezonului, echipa lui Wayne Rooney este pe ultimul loc care asigură calificarea în play-off-ul campionatului, dar este foarte puțin probabil să rămână acolo, având în vedere că urmăritoarele, care sunt la egalitate de puncte cu DC United, au un meci sau chiar două în minus.

Cel mai probabil, Rooney se va întoarce în Anglia, acolo unde este așteptat la Birmingham, club care vrea să poarte o rundă de negocieri cu fostul star de la Manchester United.

Patronii clubului vor să ”instaleze” un nume mare pe bancă, iar Rooney tocmai și-a încheiat socotelile cu echipa pe care a pregătit-o mai bine un an, scrie jurnalistul James Nursey de la Daily Mirror.

”Este momentul potrivit. Am făcut tot ce am putut pentru a aduce acest club în play-off. Nu s-a întâmplat un singur lucru. O nouă echipă? Nu am nimic plănuit”, a spus fostul star de la Manchester United.

???? Birmingham are set for discussions with Wayne Rooney about taking over as manager.

It’s thought the owner wants a bigger name in charge and Rooney has just left DC United.

(Source: @JamesNursey) pic.twitter.com/8E4h46paHE