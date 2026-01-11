Marius Șumudică n-a mai câștigat niciun trofeu de zece ani, de la Supercupa luată cu Astra în 2016, însă înșiră scandalurile pe unde trece!

Acum, la Al-Okhdood, fostul atacant a „reușit“ o premieră pentru cariera sa: în chiar primul său meci a ieșit în evidență, în mod negativ, în urma unui conflict cu englezul Ivan Toney (Al-Ahli Jeddah), după cum Sport.ro a arătat aici.

Acest episod vine după ce, în precedentele sale mandate în Regat, la Al-Shabab Riad (în două rânduri) și la Al-Raed, Șumudică a fost în mijlocul mai multor scandaluri, fiind aspru criticat de presa locală. Deși anii au trecut și Șumudică s-a tot lăudat că s-a înțelepțit, comportamentul său demonstrează altceva.

Arabii au aflat: Șumudică, notat cu cartonaș galben în raportul arbitrului

În ultimele 24 de ore, imaginile cu Șumudică certându-se cu Ivan Toney s-au viralizat în Arabia Saudită. Mai ales că tehnicianul român a și fost luat peste picior de omologul său de pe banca celor de la Al-Ahli Jeddah, după cum Sport.ro a notat aici.

Astăzi, în continuarea poveștii, presa saudită a venit cu o dezvăluire. Concret, din cauza conflictului pe care l-a avut cu Toney, la finalul meciului Al-Okhdood – Al-Ahli Jeddah (0-1), Șumudică a fost notat cu un „galben“ în raportul de meci al arbitrului.

„Marius Șumudică, antrenorul de la Al-Okhdood, a <<reușit>> să ia un galben, în chiar primul său meci pe banca echipei“, a notat presa din Regat.

Modul negativ în care s-a remarcat deja pune o presiune suplimentară pe Șumudică pentru următoarele partide. Mai ales că Al-Okhdood are de acum o serie de trei întâlniri, cu Al-Kholood (13 ianuarie), cu Al-Khaleej (16 ianuarie) și cu Al-Riyadh (21 ianuarie) în care e „condamnată“ să facă puncte, în tentativa de a părăsi zona retrogradării. Asta în condițiile în care Al-Kholood și Al-Riyadh sunt, de asemenea, echipe de subsolul clasamentului, iar Al-Khaleej ocupă doar locul 9 din 18 în Saudi Pro League.

