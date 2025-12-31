Atacantul vasluian pleacă de la ardeleni în fereastra de transferuri din iarnă, la un an și jumătate după ce CFR Cluj a plătit 2,3 milioane de euro pentru mutarea fotbalistului.



10 milioane de euro ar încasa Ioan Varga de la DC United, clubul care a terminat pe ultimul loc sezonul din Major League Soccer (MLS), unica ligă din Statele Unite ale Americii.

CFR Cluj, lăudată după plecarea lui Louis Munteanu: ”Super afacere! Trebuie felicitați”



Florin Gardoș, fost internațional român, a aplaudat afacerea celor de la CFR Cluj cu Louis Munteanu, despre care a spus că gândul său oricum nu mai era la vicecampioana României.



”E clar că gândul lui nu mai este la CFR Cluj. Dacă îl dau pe 10 milioane de euro, atunci e o super afacere și trebuie felicitați”, a spus Florin Gardoș pentru Pro TV și Sport.ro.



Pe 5 ianuarie, fotbalistul face vizita medicală și zboară către America. DC United e înființată în 1994 și a luat titlul în MLS de patru ori.



Campionatul în State începe la finalul lui februarie, cu doar o lună înainte de barajul pentru Mondialul cu Turcia.

