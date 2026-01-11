Derby-ul Inter Milano - Napoli din etapa a 20-a, din Serie A, a furnizat un moment extrem de tensionat. Antonio Conte, antrenorul oaspeților, a fost eliminat în minutul 71 pentru proteste.

Antonio Conte, eliminat în Inter Milano - Napoli

Conte și-a pierdut cumpătul după ce arbitrajul video a intervenit, iar „centralul” Daniele Doveri a acordat un penalty în favoarea Interului.

Tehnicianul campioanei en-titre din Italia a protestat vehement, iar comportamentul său nu i-a atras decât un cartonaș roșu direct.

Mai mult decât atât, în minutul 73, Hakan Calhanoglu a transformat lovitura de pedeapsă și a făcut ca Inter Milano să o conducă pe Napoli cu scorul de 2-1.

Echipele de start în Inter Milano - Napoli:

Inter Milano (3-5-2): Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - L. Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco - L. Martinez, Thuram

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic - Beukema, Rrahmani, Jesus - Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola - Politano, Elmas - Hojlund

