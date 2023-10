Îl vrei în Superligă? Wayne Rooney rămâne liber de contract: ”Este momentul potrivit”

După ultimul meci al sezonului, echipa lui Wayne Rooney este pe ultimul loc care asigură calificarea în play-off-ul campionatului, dar este foarte puțin probabil să rămână acolo, având în vedere că urmăritoarele, care sunt la egalitate de puncte cu DC United, au un meci sau chiar două în minus.

Imediat după meciul câștigat cu New York City, scor 2-0, Rooney a anunțat că e gata să plece de la echipă.

”Este momentul potrivit. Am făcut tot ce am putut pentru a aduce acest club în play-off. Nu s-a întâmplat un singur lucru. O nouă echipă? Nu am nimic plănuit”, a spus fostul star de la Manchester United.

Pentru Rooney, care a evoluat și în cariera de fotbalist pentru DC United, este a doua experiență ca antrenor, după cea din Championship, de la Derby County.

???? Wayne Rooney has decided to leave D.C. United — it’s over. English manager leaves with immediate effect. ????????

“It's right time. I've done everything I can to get this club into the playoffs. It's not a single thing that's happened. New job? I’ve nothing lined up”, via @MLSist. pic.twitter.com/Ncjn1DYci3