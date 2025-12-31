Transferul lui Louis Munteanu (23 de ani), la DC United, ultima clasată din Major League Soccer în sezonul recent încheiat, s-a realizat.

The New York Times a oferit aici detaliile mutării. Ea a fost confirmată pentru ProSport de impresarul Ana Marian Prodan. Aceasta a reușit să intermedieze această afacere profitabilă pentru CFR care a scăpat de un jucător-problemă.

„Sunt fericită pentru acest transfer. Louis merita ceva minunat în viață și carieră. CFR, la fel. Fotbalul românesc, de asemenea. Am terminat toți anul cu o victorie minunată. Să dea Dumnezeu ca din secunda asta Louis să meargă pe drumul pe care toți jucătorii mei au pășit: pe drumul gloriei absolute. Acesta este doar începutul unui capitol de vis pt el și știu că ce va urma o să fie minunat“, a declarat Anamaria Prodan pentru sursa citată.

Între timp, pe rețelele de socializare a apărut și prima fotografie cu Louis Munteanu, în tricoul noii sale echipe, după cum Sport.ro a arătat aici.

