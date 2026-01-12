Într-o conferință de presă organizată în cantonamentul din Antalya al lui FCSB, Daniel Bîrligea a vorbit despre pregătirile pentru meciurile din noul an, dar și despre așteptările sale din 2026.

Daniel Bîrligea: "Sută la sută nu vom rata play-off-ul"

Atacantul campioanei exclude varianta ca FCSB să nu prindă play-off-ul.

"Suntem destul de obosiți după acest cantonament. Am muncit foarte mult. Vor veni meciuri importante, meciuri grele și trebuie să ajungem cât mai pregătiți. Încărcăm cât mai putem aici și după vrem să adunăm puncte.



Cu siguranță vom avea o formă mult mai bună și sper să fim cât mai fresh pentru următoarele meciuri. Va fi o schimbare de temperatură la revenirea din România, cred că va fi puțin greu până ne vom obișnui.



Cu siguranță va fi diferită partea a doua a sezonului. Trebuie să ne concentrăm din ce în ce mai mult. Avem nevoie de puncte. Nu ne gândim deloc că putem rata play-off-ul. Nu vorbim de așa ceva. Sută la sută nu se va întâmpla asta", a spus Bîrligea.

În primul meci oficial din 2026, FCSB va juca pe terenul lui FC Argeș, vineri, de la ora 20:00, în runda cu numărul 22 din Superliga.

Daniel Bîrligea: "FCSB, cea mai bună echipă din Superliga. Detașat!"

În ceea ce privește rezultatele modeste din Superliga în prima parte a acestui sezon, Bîrligea a spus: "Startul de sezon fals a fost provocat poate de faptul că am intrat noi prea ușor și ne-am gândit că ceilalți se vor da la o parte din fața campioanei. Dar nu s-a dat nimeni la o parte. Noi am intrat puțin cu capul pe sus și cred că asta a fost greșeala noastră".



Întrebat dacă l-a surprins vreo adversară în acest sezon, Bîrligea a răspuns: "Nimeni. Dacă era cineva care să ne surprindă, avea 15 puncte în față. Se pot întâmpla și surprize. Nu cred că cele de pe primele locuri au play-off-ul asigurat. De ce să nu fim candidați la titlu? Avem echipă, avem jucători, avem încredere în noi. Până nu ne va scoate cineva matematic din calcule, nu putem zice contrariul".



Întrebat dacă FCSB este cea mai puternică echipă din Superliga, Bîrligea a răspuns scurt: "Da, detașat!".

