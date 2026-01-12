Iorgulescu Jr. a provocat un accidenta pe 8 septembrie 2019, în urma căruia Dani Vicol și-a pierdut viața. Din Italia, acolo unde este internat de șase ani, acesta a vorbit despre viața pe care o duce și problemele de sănătate pe care le are.



Fiul președintelui LPF a mărturisit că a încercat să se sinucidă și a trimis chiar și un mesaj video de ”adio” părinților săi. În cele din urmă, medicii au reușit să-l salveze.



„De șapte luni n-am mai băut nimic, de peste doi ani n-am mai luat nimic altceva. În clinică n-ai nicio șansă oricum, doar că am mai scăpat de la clinică și m-au prins, m-au arestat, m-au dus la o altă clinică de și mai nebuni unde m-au sedat. Am evadat de două ori. Tot pușcărie e, n-ai voie să ieși din curte. Ești controlat non-stop, ești sedat, iei medicamente...



Toți nervii care s-au acumulat în clinică au răbufnit pe oameni. L-am bătut pe unul pe stradă degeaba, m-am întors în clinică, am sărit gardul, am spart ușa la cameră, m-au dus la o clinică unde m-au sedat. Sunt numai în depresie, am încercat să mă sinucid. Am un video în care am încercat să mă sinucid, chiar am dat un mesaj de adio părinților. Am luat un pumn de psihoactive ca să mă sinucid. Am ajuns la doctor, la spital, mi-au băgat un tub pe gât. Eram distrus, a fost nasol, puteam să mor dacă dădeam cu capul de ceva”, a spus Mario Iorgulescu, potrivit cancan.ro.



Mario Iorgulescu, condamnat pentru ucidere din culpă



În seara zilei de 8 septembrie 2019, Mario Iorgulescu participa la o petrecere dată de familia unei prietene în satul Gulia, comuna Tărtășești, unde a consumat alcool. La un moment dat, află că fosta sa iubită, de care tocmai se despărțise, se afla într-un club din Parcul Herăstrău, potrivit Știrile PRO TV.



Martorii povestesc că el s-a certat continuu la telefon cu fosta iubită, era nervos și țipa, însă i-a promis gazdei că nu se va urca la volan în starea în care se afla. La terminarea petrecerii, în jurul orei 2:50, pe fondul unei crize de gelozie și într-o stare de furie, având o alcoolemie de 1,96 g/l și fiind sub influența cocainei, el s-a urcat în mașina sa, un Aston Martin model DBS, și a plecat spre Capitală.



A intrat în București prin Chitila, circulând cu viteze cuprinse între 140 km/h și 164 km/h (momente surprinse de camerele video de pe traseu), în intersecția dintre Șoseaua Chitilei și Strada Teodor Neagoe a pătruns pe culoarea roșie a semaforului cu viteza de 145 km/h, după care a accelerat până la 162 km/h în momentul în care a trecut de un alt vehicul care circula cu viteză redusă pe banda I.



Ulterior, a urcat cu mașina pe un scuar, apăsând la maximum pedala de accelerație, a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală, la viteza de 143 km/h, cu un autoturism condus de un bărbat, care a decedat pe loc.



La câteva zile după accident, Mario Iorgulescu a fost transferat de către familie în Italia, cu un avion privat, și internat într-o clinică. El nu a fost audiat de procurori sau magistrați în timpul urmăririi penale sau desfășurării procesului în instanță

