Premier League, LIVE pe VOYO

În vara anului trecut, portughezul Bruno Fernandes, în vârstă de 31 de ani, căpitanul lui Manchester United, a refuzat să plece de pe Old Trafford, deși avea o ofertă foarte tentantă din Arabia Saudită. Al Hilal era dispusă să ofere peste 100 de milioane de euro pentru a-l achiziționa de la Manchester United.

Portughezul a refuzat să plece la acea vreme, dar acum, la câteva luni distanță, surse din cadrul clubului anunță că va dori să facă pasul departe de Manchester United în vară, la finalul sezonului actual de Premier League, campionat care se vede pe VOYO.



Bruno Fernandes a decis să plece de la Manchester United! Anunță surse din club pentru presa engleză



De altfel, într-un interviu acordat recent, Bruno Fernandes s-a arătat foarte dezamăgit de conducătorii lui Manchester United și a transmis că doar managerul Ruben Amorim a fost de partea sa și l-a dorit cu adevărat în continuare la echipă.

Pe lângă Al Hilal, Bruno Fernandes a lăsat de înțeles că a avut și alte oferte tentante în vară, însă a ales să nu plece pentru că iubește Manchester United. Rămas la Manchester United, Bruno Fernandes este în continuare căpitanul echipei, iar în cele 18 etape disputate până acum în Premier League a fost de fiecare dată titular.



Portughezul are și statistici excelente: cinci goluri și opt pase decisive.



Bruno Fernandes, supădat pe conducerea Manchester United



În presa din Anglia a apărut informația conform căreia Bruno Fernandes va decide să plece, în vară, de la Manchester United, nemulțumit de tot ce se întâmplă la echipă, de faptul că lucrurile nu sunt puse la punct nici de această dată!

”Bruno s-a săturat și, ca să fiu sincer, nu-l învinovățesc. Întotdeauna se dăruiește sută la sută și a fost cel mai bun jucător al clubului de când a venit. Se simte dezamăgit de noul model de conducere, iar plecarea lui Amorim nu l-a ajutat.

Nimeni nu vrea să plece, dar coechipierii lui ar înțelege dacă ar face-o”, a spus o sursă din club, conform The Sun.