În urma acestui rezultat, echipa antrenată de Cristi Chivu rămâne lider în campionatul Italiei, cu 43 de puncte, la trei lungimi în fața lui AC Milan și la patru în fața lui Napoli și AS Roma.



Inter Milano putea profita de pasul greșit făcut de rivala AC Milan. A condus de două ori în derby-ul cu Napoli de pe ”Meazza”, dar s-a ales doar cu un punct, motiv pentru care Cristi Chivu (45 de ani) a fost aspru criticat de o publicație ”de casă” a milanezilor.



Cristi Chivu, nota 6 și critici dure: ”E o crimă”



Chiar dacă parcursul echipei atât în Champions League, cât și în Serie A, este unul bun, Inter nu a reușit să câștige niciun derby în acest sezon. Următoarea șansă va fi în luna februarie, când Inter va întâlni rivala Juventus pe teren propriu.



”Se termină 2-2, dare pare ca un egal pentru Napoli. Inter nu reușește să treacă examenul maturității, în timp ce echipa lui Conte o face. A irosi un avantaj de două ori într-un meci de o asemenea importanță este o crimă, cu încă un gol primit după minutul 80 de Inter.



Încă pare slab la nivel mental când tensiunea este la cote maxime”, a fost descrierea aplicată lui Chivu de publicația fcinter1908.it, care l-a notat cu 6.



Astfel, Inter pune capăt seriei de șase victorii consecutive în campionat. Rămâne lider cu 43 de puncte și cel mai bun atac din campionat (42 de goluri primite).



În următoarea rundă, echipa pregătită de fostul internațional român va juca tot acasă, în compania celor de la Lecce, una dintre echipele care se luptă pentru evitarea retrogradării.

