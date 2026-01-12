FOTO ȘI VIDEO Metaloglobus, codașă în Superligă, codașă și în Antalya! ”Din fiecare meci avem ceva de învățat”

Metaloglobus, codașă &icirc;n Superligă, codașă și &icirc;n Antalya! &rdquo;Din fiecare meci avem ceva de &icirc;nvățat&rdquo; Superliga
Ultima clasată din campionatul României a încheiat cantonamentul din Turcia.

Metaloglobus Dragos Huiban Mihai Teja Antalya Mladost Lucani
Metaloglobus București, ultima clasată din Superligă, a pierdut și al doilea meci de pregătire desfășurat în cantonamentul din Antalya.

După 0-2 cu Alanyaspor, amical în care a înscris pentru turci și Ianis Hagi, echipa din Capitală a pierdut și în fața lui Mladost Lucani din Serbia, scor 1-3.

Unicul gol al lui Metaloglobus a fost înscris de veteranul Dragoș Huiban (36 de ani - foto), din lovitură de la 11 metri.

”MECI AMICAL. Metaloglobus a disputat astăzi cea de-a doua partidă de pregătire din cadrul stagiului desfășurat în Antalya, contra sârbilor de la FK Mladost Lukani. 

1-3 cu sârbii de la Mladost Lucani, cu Huiban marcator din penalty

🎯 Scorul final a fost 3-1 pentru adversari, golul nostru fiind marcat de Dragoș Huiban, din penalty. 

👉 Iată primul 11 folosit de Mihai Teja: Gavrilaș - Dumitru, Pasagic, Kouadio, Sava - Zakir, Purece, Sabater, Liș - Abbey, Huiban.

🔙 A fost ultimul meci de pregătire din Turcia, băieții noștri urmând să revină acasă. Sâmbătă, 17 ianuarie, jucăm în Giulești, contra Rapidului, în cadrul etapei a 22-a din Superliga. 

Hai, Metalo! 🟢🔵”, a postat Metaloglobus pe pagina oficială de Facebook a clubului.

”Din fiecare meci avem ceva de învățat. Continuăm pregătirea!”, a adăugat ulterior ultima clasată din Superligă.

