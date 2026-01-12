Metaloglobus București, ultima clasată din Superligă, a pierdut și al doilea meci de pregătire desfășurat în cantonamentul din Antalya.

După 0-2 cu Alanyaspor, amical în care a înscris pentru turci și Ianis Hagi, echipa din Capitală a pierdut și în fața lui Mladost Lucani din Serbia, scor 1-3.

Unicul gol al lui Metaloglobus a fost înscris de veteranul Dragoș Huiban (36 de ani - foto), din lovitură de la 11 metri.

