Ngezana ratează meciul cu FC Argeș! Cum va arăta cuplul de fundași centrali al lui FCSB
FC Argeș - FCSB va fi primul meci al Superligii din 2026. Meciul de la Mioveni este programat vineri, de la ora 20:00, în runda cu numărul 22.

Siyabonga Ngezana (28 de ani) nu va fi disponibil pentru FCSB la partida de la Mioveni. În ultimele zile din 2025 și primele din 2026, stoperul a participat la Cupa Africii pe Națiuni alături de Africa de Sud, care a fost eliminată în optimile de finală, după 1-2 în duelul cu Camerun.

Ngezana ratează meciul cu FC Argeș

Ngezana a primit câteva zile de vacanță după eliminarea de la Cupa Africii, nu a mers cu FCSB în cantonamentul din Antalya și va reveni sub comanda lui Elias Charalambous începând de joi, când este programată revenirea campioanei în țară.

Siyabonga Ngezana va fi disponibil pentru FCSB de la partida următoare, cea cu Dinamo Zagreb, programată pe 22 ianuarie, în Europa League. La meciul cu FC Argeș, cuplul de fundași centrali va fi format din nou-venitul Andre Duarte și unul dintre Joyskim Dawa și Mihai Lixandru, a anunțat Mihai Stoica.

"Alături de Duarte nu poate să fie decât unul dintre Dawa și Mihai Lixandru. Graovac e suspendat, iar Ngezana nu va fi. Ngezana va fi de la meciul cu Zagreb", a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

Pentru Andre Duarte va fi debutul la FCSB într-un meci oficial, în timp ce Joyskim Dawa ar putea juca pentru prima dată după 10 luni, pauză provocată de o accidentare gravă la genunchi suferită în martie 2025.

VIDEO Daniel Bîrligea: "FCSB, cea mai bună echipă din Superliga. Detașat!"

