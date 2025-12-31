Cotat la 4,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Louis Munteanu s-a înțeles cu DC United, ultima clasată Conferința de Est din Major League Soccer (MLS), unica ligă de fotbal din Statele Unite ale Americii.



Transferul a fost intermediat de impresara Anamaria Prodan, care a oferit o reacție și pentru Pro TV și Sport.ro. Prodan e sigură că Louis Munteanu o să facă impresie bună peste ocean, dar și că nu va pierde locul de la echipa națională a României.



Anamaria Prodan, reacție categorică după transferul lui Louis Munteanu în SUA: ”Nici nu îmi pun problema asta!”



”Este un transfer foarte bun pentru fotbalul românesc. Minunat pentru Louis. Având în vedere că MLS va fi liga care va avea cei mai mulți ochi ațintiți la Mondial asupra ei.



Este un transfer minunat. Louis își deschide aripile și va face istorie, sunt sigură, absolut oriunde va merge! Americanii și-au dorit mult acest transfer.



Am lucrat zi și noapte timp de două luni. Louis, normal, pleacă în cantonament cu echipa din MLS. Nici nu îmi pun problema vreodată că nu va face parte din lotul naționalei.



Veți vedea cine va fi Louis Munteanu cu adevărat. În România și-a arătat doar 50 la sută din potențial”, a spus Anamaria Prodan pentru Pro TV și Sport.ro.



Cifrele lui Louis Munteanu

