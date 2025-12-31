Ardelenii l-au adus pe Denis Crișan, un mijlocaș ofensiv în vârstă de 18 ani, care sosește din Spania, de la echipa U19 a celor de la Mallorca.



Născut pe 25 ianuarie 2007, la Cluj-Napoca, Denis Crișan nu a evoluat până acum în fotbalul românesc.

Plecat de mic în străinătate, tânărul fotbalist și-a făcut formarea în academiile olandeze Unitas ’59 și PSV, iar din 2022 cariera sa a continuat în Spania.



CFR Cluj transferă din Spania după plecarea lui Louis Munteanu



Inițial, Crișan a semnat cu Espanyol, unde a petrecut două sezoane în cadrul academiei clubului catalan.



În 2024 a ajuns la Rayo Vallecano, iar în 2025 a fost legitimat de Mallorca, evoluând la nivel U19. Acum, mijlocașul ofensiv va reveni în orașul natal pentru a face pasul la seniori, în tricoul CFR-ului, potrivit informațiilor ProSport.



Fotbalistul poate evolua atât ca mijlocaș ofensiv, cât și ca extremă stânga, urmând să fie una dintre soluțiile eligibile U21 pentru următorii patru ani.

Prima reacție a lui Neluțu Varga după plecarea lui Louis Munteanu



Neluțu Varga, acționarul majoritar al celor de la CFR Cluj, a confirmat înțelegerea cu D.C. United și a oferit detalii despre ultimele etape ale transferului.



„Detaliile negocierilor dintre cluburi și jucători au fost încheiate. Acum trebuie puse pe hârtie. S-a negociat tot, s-a acceptat tot. Suma de transfer, salariul jucătorului, bonusuri, totul a fost acceptat de ambele părți.



Se va pune totul pe hârtie și vom semna electronic. Louis Munteanu va pleca să facă vizita medicală aici, în Europa, în Elveția, pe 5 ianuarie.



După ce rezultatul va fi în regulă, vom semna actele. Își va lua viza și va pleca acolo. Totul este agreat de ambele părți, este practic închis”, a spus Ioan Varga pentru Fanatik.

