Poli Timișoara, locul 2 în Seria 7 din Liga 3 (unde lider este Unirea Alba Iulia), s-a reunit astăzi și a anunțat programul de meciuri amicale ale iernii.

”Echipa noastră se va pregăti pe plan local până la începutul lunii februarie. În perioada 3-13.02 Poli va efectua un cantonament în Turcia, la Belek, în cadrul căruia va disputa trei din totalul de șapte jocuri de pregătire din această perioadă precompetițională”, a precizat clubul bănățean pe site-ul oficial.

Programul meciurilor amicale ale lui Poli

