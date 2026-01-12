OFICIAL Poli Timișoara a anunțat transferul și amicalele iernii! ”Pentru o secundă am crezut că al doilea meci e cu Atletico Madrid”

Echipa din Banat luptă pentru promovarea în Liga 2.

Poli Timișoara, locul 2 în Seria 7 din Liga 3 (unde lider este Unirea Alba Iulia), s-a reunit astăzi și a anunțat programul de meciuri amicale ale iernii.

”Echipa noastră se va pregăti pe plan local până la începutul lunii februarie. În perioada 3-13.02 Poli va efectua un cantonament în Turcia, la Belek, în cadrul căruia va disputa trei din totalul de șapte jocuri de pregătire din această perioadă precompetițională”, a precizat clubul bănățean pe site-ul oficial.

Programul meciurilor amicale ale lui Poli

24 ianuarie – CSM Caransebeș (locul 1 – Liga 4 Caraș-Severin)

28 ianuarie – Athletico Vinga (locul 1 – Liga 4 Arad)

31 ianuarie – Unirea Sântana (locul 5 – Liga 3, Seria 7)

Cantonament Turcia (Belek 3.02-13.02):

6 februarie – MKS Czarni Pruszcz Gdanski (locul 9 – Pomerania, L5 Polonia)

8 februarie – FC Alay (locul 5 – L1 Kirghizstan)

11 februarie – FK Hodonín (locul 2 – seria MSFL, L3 Cehia)

”De asemenea, se așteaptă confirmarea unui adversar pentru data de 21 februarie, după întoarcerea în țară, posibil din Ungaria sau Serbia”, a mai anunțat Poli.

”Pentru o secundă am crezut că al doilea meci e cu Atletico Madrid”, a comentat un fan al lui Poli.

Politehnica Timișoara, care este pregătită de Dan Alexa, va relua campionatul Ligii 3 în data de 28 februarie, cu o deplasare pe terenul celor de la CSC Ghiroda și Giarmata Vii.

Alin Țegle, de astăzi jucătorul lui Poli

VIDEO Cum arată noul stadion al Timișoarei după ninsoare

