Poli Timișoara, locul 2 în Seria 7 din Liga 3 (unde lider este Unirea Alba Iulia), s-a reunit astăzi și a anunțat programul de meciuri amicale ale iernii.
”Echipa noastră se va pregăti pe plan local până la începutul lunii februarie. În perioada 3-13.02 Poli va efectua un cantonament în Turcia, la Belek, în cadrul căruia va disputa trei din totalul de șapte jocuri de pregătire din această perioadă precompetițională”, a precizat clubul bănățean pe site-ul oficial.
Programul meciurilor amicale ale lui Poli
24 ianuarie – CSM Caransebeș (locul 1 – Liga 4 Caraș-Severin)
28 ianuarie – Athletico Vinga (locul 1 – Liga 4 Arad)
31 ianuarie – Unirea Sântana (locul 5 – Liga 3, Seria 7)
Cantonament Turcia (Belek 3.02-13.02):
6 februarie – MKS Czarni Pruszcz Gdanski (locul 9 – Pomerania, L5 Polonia)
8 februarie – FC Alay (locul 5 – L1 Kirghizstan)
11 februarie – FK Hodonín (locul 2 – seria MSFL, L3 Cehia)
”De asemenea, se așteaptă confirmarea unui adversar pentru data de 21 februarie, după întoarcerea în țară, posibil din Ungaria sau Serbia”, a mai anunțat Poli.
”Pentru o secundă am crezut că al doilea meci e cu Atletico Madrid”, a comentat un fan al lui Poli.
Politehnica Timișoara, care este pregătită de Dan Alexa, va relua campionatul Ligii 3 în data de 28 februarie, cu o deplasare pe terenul celor de la CSC Ghiroda și Giarmata Vii.
Alin Țegle, de astăzi jucătorul lui Poli