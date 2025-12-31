Impresarul s-a arătat încântat de modul în care FC Argeș, Oțelul Galați și UTA Arad se prezintă în prima parte a sezonului.



Într-o intervenție telefonică la Sport Total FM, impresarul a lăudat eforturile antrenorilor și conducătorilor de club.



„Pentru fotbalul românesc este de bine. Să dea Dumnezeu să avem 3-4 echipe în cupele europene. FC Argeș face un sezon foarte bun. Bogdan Andone și Dani Coman fac o treabă excelentă. Dani Coman este un conducător de top, a făcut achiziții bune și peste tot unde a fost, a făcut treabă bună. La fel, Bogdan Andone face o treabă extraordinară”, a declarat Becali.



Impresarul a apreciat și performanța altor tehnicieni din Superliga: „‘Gyuszi’ Balint face o treabă foarte bună la Galați. Fără bani, nu poți să faci absolut nimic. Mihalcea face o treabă extraordinară la UTA, așa cum a făcut și la Slobozia. Este un băiat foarte serios și un antrenor foarte bun.”



Cum arată clasamentul din Superliga



La momentul redactării, Universitatea Craiova conduce clasamentul Superligii cu 40 de puncte, urmată de Rapid București (39), FC Botoșani (38) și Dinamo (38). FC Argeș se află pe locul 5, Oțelul Galați pe 6, iar UTA Arad ocupă poziția a 8-a, cu 32 de puncte, la doar un punct de locul 6, ocupat de Oțelul, și locul 7, de U Cluj. FCSB se situează pe locul 9, iar CFR Cluj pe 11.

