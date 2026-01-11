Revenit pe teren la finalul lunii decembrie după o pauză de 11 luni cauzată de o accidentare gravă la genunchi, Drăgușin a fost rezervă neutilizată în ultimele patru meciuri ale lui Tottenham, inclusiv în duelul din FA Cup contra lui Aston Villa (1-2), transmis LIVE de VOYO.



Tottenham a respins oferta lui AS Roma pentru Drăgușin

Drăgușin ar fi dispus să plece de la Tottenham pentru a prinde mai multe minute și a rămâne în circuitul echipei naționale, iar AS Roma este echipa care insistă cel mai mult pentru serviciile sale în această perioadă.



În ultimele ore, presa din Italia a scris că AS Roma a făcut deja o ofertă oficială pentru Radu Drăgușin. Grupare din Serie A ar fi propus un împrumut până în vară, cu opțiune de transfer definitiv sau chiar obligație de transfer definitiv dacă jucătorul ar fi atins un anumit număr de meciuri.

Tottenham exclude un împrumut. Drăgușin rămâne sau pleacă definitiv



Tottenham a respins însă propunerea lui AS Roma. Sport Mediaset anunță că londonezii și-ar dori să îl păstreze pe Drăgușin pentru ca Thomas Frank să aibă în continuare la dispoziție patru fundași centrali.



Singura variantă prin care Tottenham ar accepta să se despartă de Drăgușin ar fi printr-un transfer definitiv. Florin Manea, impresarul stoperului, declara recent că londonezii așteaptă aproximativ 25 de milioane de euro, exact suma plătită în urmă cu doi ani pentru a-l achiziționa de la Genoa.



Rămâne de văzut dacă AS Roma va accepta varianta unui transfer definitiv pentru Radu Drăgușin sau dacă alte echipe vor intra pe fir. În presa internațională s-a scris și despre interesul germanilor de la RB Leipzig pentru fundaș.

VIDEO Tottenham - Aston Villa 1-2, în FA Cup (VOYO)

