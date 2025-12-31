Deși transferul nu a fost anunțat oficial, clubul din Gruia s-a înțeles cu D.C. United, iar jucătorul va părăsi Superliga în această iarnă, după luni întregi de tensiuni și negocieri.



Nemulțumit că nu a fost lăsat să plece în vară, atunci când exista interes din Ligue 1, Louis Munteanu își va continua cariera peste Ocean.

Chiar dacă își dorea un campionat puternic din Europa, atacantul român a acceptat oferta din MLS, acolo unde va avea un salariu net superior celui de la CFR Cluj.



Prima reacție a lui Neluțu Varga



Neluțu Varga, acționarul majoritar al celor de la CFR Cluj, a confirmat înțelegerea cu D.C. United și a oferit detalii despre ultimele etape ale transferului.



„Detaliile negocierilor dintre cluburi și jucători au fost încheiate. Acum trebuie puse pe hârtie. S-a negociat tot, s-a acceptat tot. Suma de transfer, salariul jucătorului, bonusuri, totul a fost acceptat de ambele părți.



Se va pune totul pe hârtie și vom semna electronic. Louis Munteanu va pleca să facă vizita medicală aici, în Europa, în Elveția, pe 5 ianuarie.



După ce rezultatul va fi în regulă, vom semna actele. Își va lua viza și va pleca acolo. Totul este agreat de ambele părți, este practic închis”, a spus Ioan Varga pentru Fanatik.

Louis Munteanu, salariu uriaș la D.C. United

Louis Munteanu este programat să efectueze vizita medicală la începutul lunii ianuarie, iar conform GSP, atacantul va încasa 1,2 milioane de euro pe an plus diferite bonusuri de performanță.

Așadar, atacantul va câștiga de două ori mai mult la D.C. United decât o făcea la CFR Cluj.