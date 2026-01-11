Meciul de astăzi nu este doar un simplu derby, ci un moment de cotitură pentru actuala stagiune din Italia. Inter vine după o serie fantastică sub comanda lui Cristi Chivu, cu șase victorii consecutive în campionat și o defensivă de fier care a încasat doar două goluri în acest interval. După succesul clar, scor 2-0 cu Parma, trupa din Milano primește vizita unui Napoli rănit, dar periculos, antrenat de Antonio Conte.



Partida de pe San Siro reprezintă prima etapă a returului, iar miza este uriașă. Dacă Inter câștigă, se desprinde la „+7” față de rivali, un avantaj considerabil în lupta pentru Scudetto. De partea cealaltă, Napoli vine după un 2-2 chinuit cu Verona și are nevoie disperată de puncte pentru a nu pierde contactul cu liderul, mai ales că infirmeria îi dă bătăi de cap lui Conte.



Inter - Napoli, LIVE TEXT, ora 21:45!



Antonio Conte se confruntă cu o problemă majoră în alcătuirea primului „11”. Brazilianul David Neres, omul care a făcut diferența în meciul tur câștigat de Napoli cu 3-1, nu s-a refăcut și va lipsi în această seară. Fără viteza și golurile sud-americanului, Conte va trebui să improvizeze, cel mai probabil mutând jocul pe o carte defensivă sau mizând pe incursiunile lui McTominay, singurul marcator din tur apt de joc astăzi.



În lipsa lui Neres, speranțele ofensive ale napoletanilor stau pe umerii lui Rasmus Hojlund. Danezul traversează o formă excelentă, cu 9 goluri în acest sezon, dintre care 6 în campionat. Duelul de la distanță cu Lautaro Martinez se anunță exploziv. Căpitanul lui Inter este golgheterul campionatului, cu 10 reușite, însă are o statistică ciudată împotriva napoletanilor: doar 4 goluri în primele 7 dueluri, urmate de o secetă prelungită.



Fortăreața San Siro, coșmar pentru napoletani



Istoria recentă este de partea echipei antrenate de Chivu. Napoli nu a mai câștigat pe terenul Interului de peste 3.000 de zile, ultimul succes datând din 30 aprilie 2017, când Callejon aducea victoria cu 1-0.



Mai mult, stilul lui Inter s-a schimbat radical sub bagheta românului. Nerazzurrii sunt acum mai direcți, verticalizând mult mai des (51 de atacuri verticale față de 29 în trecut), în timp ce Napoli, paradoxal, caută mai mult posesia.



Partida va fi arbitrată de Daniele Doveri, ajutat la cele două tușe de Alassio și Colarossi, în timp ce în camera VAR se vor afla Di Bello și Di Paolo. Fluierul de start se va auzi la 21:45, într-o atmosferă care se anunță incendiară la Milano.

