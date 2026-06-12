Federaţia australiană (Football Australia) a anunţat că Popovic va rămâne până la Cupa Asiei de anul viitor, care va avea loc în Arabia Saudită.

Selecționerul Tony Popovic și-a prelungit contractul cu naționala Australiei

Popovic, 52 de ani, a jucat pentru Socceroos la Cupa Mondială din 2006 şi a devenit selecţioner în 2024, având până în prezent un palmares de 10 victorii, 4 remize şi 4 înfrângeri.

Australia s-a calificat convingător pentru o a şaptea ediţie a Cupei Mondiale, la care, pe lângă Turcia, va înfrunta Statele Unite şi Paraguay, în faza grupelor.

„Tony este un antrenor de talie mondială şi şi-a dovedit capacitatea de a obţine rezultate, dezvoltând în acelaşi timp talentele”, a declarat Martin Kugeler, director executiv al Football Australia, scrie Agerpres.

„A fost o onoare şi un privilegiu să conduc Socceroos şi este un rol de care mă bucur enorm şi pe care nu l-am luat niciodată ca garantat. Concentrarea mea absolută în acest moment este pe Cupa Mondială FIFA 2026.

Sunt mândru să conduc ţara mea la o Cupă Mondială, dar cel mai important, vreau să mă asigur că echipa noastră este pe deplin pregătită şi concentrată pe meciurile din grupă”, a declarat Popovic.