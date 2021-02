Accidentare HORROR, urmata de o scena de comedie in Portugalia! Fotbalistii au inceput sa impinga ambulanta blocata pe teren! Jucatorul a plecat la spital cu piciorul fracturat

Cele doua echipe s-au intalnit in mansa tur a semifinalelor Cupei Portugaliei, intr-un meci incheiat 1-1.

In minutul 70 al meciului, David Carmo (21 ani) fundasul Bragai a fost faultat extrem de dur de Luis Diaz, care era aproape sa inscrie pentru Porto. Carmo a incercat sa ii blocheze sutul, insa jucatorul l-a calcat, moment in care i-a fracturat piciorul.

Jucatorii si arbitrul au cerut imediat interventia ambulantei, care a intrat pe teren, a preluat jucatorul, insa in momentul in care medicii au vrut sa paraseasca gazonul au trecut printr-un moment increidbil. Ambulanta se blocase in terenul noroios, iar soferul nu putea sa o miste de pe loc.

Fotbalistii ambelor echipe au intervenit, impingand ambulanta afara din teren, desi initial rotile vehiculului invarteau in gol, fara ca acesta sa se deplaseze.

If anyone is wondering why there was 12 minutes of injury time in the Braga vs. FC Porto game, here’s the answer.

After a serious injury to David Carmo, the ambulance sent to take him from the field got stuck in the mud.

