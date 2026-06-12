Finalistă pe iarba de la 'S-Hertogenbosch în 2025, Gabriela Ruse (28 de ani, 88 WTA) nu a putut repeta performanța în ediția actuală.

Deși a învins-o pe campioana în exercițiu, Elise Mertens, scor 6-3, 6-3, în optimile de finală, campioana de Grand Slam, Barbora Krejcikova (30 de ani, 45 WTA), a oprit parcursul sportivei din București în întrecerea din Țările de Jos.

A eliminat campioana de anul trecut, dar a pierdut în fața unei câștigătoare de turneu de mare șlem

Cehoaica Krejcikova s-a impus cu 6-1, 6-2, în doar 80 de minute de joc, în care a reușit cinci break-uri pe serva româncei, dintre care trei, în manșa inaugurală.

Rezultatul înseamnă o mare dezamăgire pentru Gabriela Ruse, mai ales din punct de vedere ierarhic. În clasamentul WTA actualizat, Ruse observă că va ieși din prima sută mondială, de săptămâna viitoare, în acest moment coborând 15 poziții, până pe locul al 103-lea.

€6,110 este valoarea premiului încasat de Gabriela Ruse pentru parcursul din Olanda, unde a legat două succese împotriva adversarelor Tamara Korpatsch și Elise Mertens.

Au fost două victorii-revanșă pentru Ruse, prima, pentru finala Transylvania Open 2023, iar a doua pentru cele patru meciuri câștigate la rând de belgianca Mertens împotriva sa.