Ceea ce se știa de la finalul anului trecut, și anume faptul că Al-Arabi vrea să-l „lege“ pe Cosmin Contra de bancă pe termen lung, tocmai s-a oficializat!

Sport.ro a arătat aici anunțul prelungirii contractului tehnicianului român până în 2028. Decizia clubului e una firească, atunci când vedem ce a reușit „Guriță“ de la începutul lunii octombrie, de când a fost instalat în funcție. În acel moment, Al-Arabi era penultima în clasament și venea după niște înfrângeri groaznice: 0-4 și 1-8!

Astăzi, după cinci luni și jumătate cu Cosmin Contra pe bancă, Al-Arabi, cu același lot în mare măsură, e o echipă schimbată din temelii! Dovadă și faptul că a urcat pe locul 6 în clasament și tocmai a învins liderul Al-Sadd, echipa pregătită de Roberto Mancini!

Dezvăluirea arabilor: Contra, salariu mărit la 2,5 milioane de dolari pe sezon!

Cu un bilanț impresionant în Qatar Stars League, 13 meciuri, 8 victorii, 3 egaluri, 2 înfrângeri, Contra le-a câștigat respectul și încrederea arabilor. Iar răsplata a venit și sub forma unei măriri salariale. Presa arabă a dezvăluit că prelungirea contractului românului vine „la pachet“ cu mai mulți bani.

Concret, jurnaliștii din Qatar au scris că, potrivit noului acord cu Al-Arabi, venitul anual al lui Contra va „sări“ de la 1,7 milioane de dolari la 2,5! Suma finală e condiționată și de îndeplinirea unor obiective sportive. De asemenea, din această sumă, Contra își va plăti stafful.

Până la intrarea în vigoare a noului contract, începând din sezonul viitor, Contra mai poate da o lovitură de 4,5 milioane de dolari chiar în acest sezon! Pentru că Al-Arabi e în sferturile unei competiții de mare anvergură pe plan local, iar aceasta pune la bătaie o sumă colosală, după cum Sport.ro a dezvăluit aici.