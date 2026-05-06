Contra, caz exploziv în Qatar: ce au difuzat arabii la televizor a pus lumea pe jar

La prima vedere, „Guriță“ a făcut o treabă foarte bună, în condițiile în care, în momentul numirii sale în funcție, în octombrie 2025, echipa era penultima în clasament, ciuca bătăilor. Cu Contra pe bancă, Al-Arabi a „decolat“. Și mult timp a stat aproape de podiumul Qatar Stars League.

Cosmin Contra (50 de ani) a început deja vacanța, însă numai liniște n-are, în primele zile de după ce a încheiat această campanie cu Al-Arabi.

Fanii fac „scut“ în jurul lui Contra

Din păcate pentru fostul selecționer, în lumea fotbalului, mai ales antrenorii sunt la fel de buni, precum ultimul lor rezultat. Iar în cazul lui Contra, finalul sezonului a fost extrem de slab pentru Al-Arabi. Iată ce a făcut echipa în ultimele cinci partide:

*Al-Duhail – Al-Arabi (4-0)

*Al-Rayyan – Al-Arabi (4-0)

*Al-Arabi – Al-Sailiya (1-2)

*Al-Arabi – Qatar SC (1-1)

*Al-Shahaniya – Al-Arabi (0-2)

Pe fondul acestei prăbușiri, Contra a fost „sfâșiat“ la cea mai importantă emisiune fotbalistică din Qatar. Aici, unul dintre invitați a lansat acuze grele, la adresa românului, după cum Sport.ro a arătat aici.

Emisiunea în care Contra a fost pus la zid a dat însă naștere la o campanie online pe site-ul suporterilor. Aici, fanii au făcut „scut“ în jurul tehnicianului român.

„Cum putem să judecăm un antrenor care n-a transferat niciun jucător, de când a fost numit în funcție? Mai mult decât atât, cât timp a avut toți jucătorii disponibili, rezultatele au fost de partea antrenorului. Dacă am fi adus unii dintre cei mai buni antrenori ai lumii, la Al-Arabi, nici unul n-ar fi făcut mai mult decât a reușit Contra“, au scris suporterii lui Al-Arabi, după cum se poate vedea mai jos.