Contra, „trădat“ de jucători și pus într-o situație urâtă în Qatar: „Deosebit de grav ce s-a întâmplat!“

Contra, „trădat“ de jucători și pus într-o situație urâtă în Qatar: „Deosebit de grav ce s-a întâmplat!“ Fotbal extern
Amir Kiarash
Fostul selecționer traversează prima perioadă dificilă, la Al-Arabi, după un mandat spectaculos, început în luna octombrie.

1 mai muncitoresc pentru Cosmin Contra, în Qatar! Pentru că, după ce a terminat campionatul intern cu Al-Arabi, tehnicianul de 50 de ani e în fața unui meci crucial, într-un moment în care aplauzele s-au cam oprit pentru echipa sa.

Când a preluat formația din Doha, în octombrie, „Guriță“ a făcut minuni. Pentru că, imediat, o echipă decăzută, pe penultimul loc al clasamentului, a început să înșiră victoriile. Și nu oricum, ci de o manieră entuziasmantă, la diferențe mari de scor.

Pe fondul acestei ascensiuni, la un moment dat, Al-Arabi se apropiase de podiumul din Qatar Stars League. A fost și momentul în care Contra a primit prelungirea contractului, după cum Sport.ro a arătat aici.

Arabii îl trag de mânecă pe Contra: „Jucătorii sunt demotivați, indisciplinați!“

Cine a urmărit fotbalul din Orientul Mijlociu știe că marea provocare pentru un antrenor începe în momentul în care echipa ajunge pe un trend ascendent. Pentru că atunci trebuie să ții jucătorii cu picioarele pe pământ. Arabii sunt luați ușor de val și, nu de puține ori, delăsători. 

La Al-Arabi, după ce echipa a „decolat“ sub comanda lui Cosmin Contra, a venit o cădere abruptă, în ultimele săptămâni. Cifrele confirmă această realitate: în ultimele cinci partide, Al-Arabi a câștigat o singură dată, a făcut un egal și a fost învinsă de trei ori. Din ultimele nouă puncte puse în joc, în campionat, Al-Arabi a luat unul singur!

Pe fondul acestei crize, echipa a terminat Qatar Stars League pe 7, după un meci catastrofal: 0-4 cu Al-Rayyan. 

De acum, teoretic, mai există o singură partidă pentru Contra, în acest sezon. Pe 1 mai, Al-Arabi va întâlni Al-Duhail, în sferturile Amir Cup 2026. Iar presa din Qatar l-a avertizat pe Contra că acest meci a dobândit o importanță mai mare, în lumina ultimelor evenimente de la echipă.

Al-Arabi a ajuns într-o situație alarmantă, deosebit de gravă și caută salvarea în meciul din Amir Cup. În ultimele partide, jucătorii lui Contra au dat dovadă indisciplină tactică. În plus, fanii au rămas cu impresia că fotbaliștii sunt demotivați. Cosmin Contra se bucură, în continuare, de susținerea suporterilor, pentru că a reușit schimbarea echipei, în bine, după ce a preluat Al-Arabi. Dar și antrenorul român trebuie să fie conștient că Al-Arabi traversează acum o perioadă crucială, în care lucrurile trebuie să se schimbe. În acest context, duelul cu Al-Duhail, în sferturile Amir Cup, e ultima oportunitate pentru Contra de a salva finalul sezonului“, a notat presa din Qatar.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
Florinel Coman și-a încheiat sezonul absolut penibil din Qatar! Cine a luat titlul și pe ce loc a terminat echipa lui Cosmin Contra
Filmare antologică din Qatar cu Cosmin Contra: românul, victima unei „intrări criminale“
Ordinul clar dat de Cosmin Contra în Qatar! Ce le-a cerut jucătorilor înaintea meciului care poate schimba sezonul
Diseară urmărim povestea unor copii pentru care echipa Visuri la cheie va construi o casă: „L-am auzit cum își dădea ultima suflare și asta m-a marcat pe viață”
Manchester City, 4 meciuri în 11 zile, EXCLUSIV pe VOYO!
Primul jucător care începe negocierile cu Gigi Becali: „E clar, asta e prioritatea mea“
Ilie Stan: „Trăgeam lovituri libere cu Hagi. Îl mai băteam și eu”. De ce crede că „Regele” va reuși la națională
Atletico Madrid - Arsenal, de la 22:00! Așteptăm încă o nebunie în semifinalele Champions League după PSG - Bayern 5-4
Victor Pițurcă surprinde: ”Poate-mi iau inima-n dinți și o să merg”

S-a decis prima plecare a verii de la Inter: "Chivu nu crede că e potrivit stilului său de joc"

Radu Drăgușin și-a dat acordul! Echipa de Champions League care plătește 20 de milioane de euro pentru stoperul român

Gigi Becali, anunț despre următorul antrenor de la FCSB: "A zis că vine din vară, dar eu vreau de acum"

Ce antrenor vede Victor Pițurcă la FCSB: ”Nu e rău. De ce nu?”

Ce lovitură: Olăroiu pleacă de la naționala Emiratelor și semnează contractul cu șase zerouri la coadă!



Primul jucător care începe negocierile cu Gigi Becali: „E clar, asta e prioritatea mea“
Ilie Stan: „Trăgeam lovituri libere cu Hagi. Îl mai băteam și eu”. De ce crede că „Regele” va reuși la națională
Mihai Stoica despre antrenorul care are „interzis“ la FCSB: „Niciodată! Și Gigi știe“
Putea fi o legendă a tenisului, dar a ales asta: canadianca Bouchard, depășită de Andreescu, iar Mboko vine tare din urmă
Manchester City, 4 meciuri în 11 zile, EXCLUSIV pe VOYO!
Cosmin Contra a dat verdictul în cazul lui Nicolae Stanciu, după meciul cu Belgia
"Război în derulare" / "Investiții, sponsorizări mai mari!" Cosmin Contra vede punctul extraordinar pentru România
„E țara mea, deși nu am trăit acolo!” „Sergio Ramos” din Golf e român, vine la Iași anual și vrea la echipa națională
Imagini terifiante! A leșinat și a început să aibă convulsii la 10 minute după ce a înscris 
Gigi Becali: "Dacă nu dă banii până pe 31, un milion amendă!" Ce clauză are Florinel Coman în contract
Gata, Florinel Coman începe treaba! Cum arată sezonul din Qatar pentru fostul jucător de la FCSB
stirileprotv Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

