Contra, „trădat“ de jucători și pus într-o situație urâtă în Qatar: „Deosebit de grav ce s-a întâmplat!“

Pe fondul acestei ascensiuni, la un moment dat, Al-Arabi se apropiase de podiumul din Qatar Stars League. A fost și momentul în care Contra a primit prelungirea contractului, după cum Sport.ro a arătat aici.

Când a preluat formația din Doha, în octombrie, „Guriță“ a făcut minuni. Pentru că, imediat, o echipă decăzută, pe penultimul loc al clasamentului, a început să înșiră victoriile. Și nu oricum, ci de o manieră entuziasmantă, la diferențe mari de scor.

1 mai muncitoresc pentru Cosmin Contra, în Qatar! Pentru că, după ce a terminat campionatul intern cu Al-Arabi, tehnicianul de 50 de ani e în fața unui meci crucial, într-un moment în care aplauzele s-au cam oprit pentru echipa sa.

Diseară urmărim povestea unor copii pentru care echipa Visuri la cheie va construi o casă: „L-am auzit cum își dădea ultima suflare și asta m-a marcat pe viață”

Arabii îl trag de mânecă pe Contra: „Jucătorii sunt demotivați, indisciplinați!“

Cine a urmărit fotbalul din Orientul Mijlociu știe că marea provocare pentru un antrenor începe în momentul în care echipa ajunge pe un trend ascendent. Pentru că atunci trebuie să ții jucătorii cu picioarele pe pământ. Arabii sunt luați ușor de val și, nu de puține ori, delăsători.

La Al-Arabi, după ce echipa a „decolat“ sub comanda lui Cosmin Contra, a venit o cădere abruptă, în ultimele săptămâni. Cifrele confirmă această realitate: în ultimele cinci partide, Al-Arabi a câștigat o singură dată, a făcut un egal și a fost învinsă de trei ori. Din ultimele nouă puncte puse în joc, în campionat, Al-Arabi a luat unul singur!

Pe fondul acestei crize, echipa a terminat Qatar Stars League pe 7, după un meci catastrofal: 0-4 cu Al-Rayyan.

De acum, teoretic, mai există o singură partidă pentru Contra, în acest sezon. Pe 1 mai, Al-Arabi va întâlni Al-Duhail, în sferturile Amir Cup 2026. Iar presa din Qatar l-a avertizat pe Contra că acest meci a dobândit o importanță mai mare, în lumina ultimelor evenimente de la echipă.

„Al-Arabi a ajuns într-o situație alarmantă, deosebit de gravă și caută salvarea în meciul din Amir Cup. În ultimele partide, jucătorii lui Contra au dat dovadă indisciplină tactică. În plus, fanii au rămas cu impresia că fotbaliștii sunt demotivați. Cosmin Contra se bucură, în continuare, de susținerea suporterilor, pentru că a reușit schimbarea echipei, în bine, după ce a preluat Al-Arabi. Dar și antrenorul român trebuie să fie conștient că Al-Arabi traversează acum o perioadă crucială, în care lucrurile trebuie să se schimbe. În acest context, duelul cu Al-Duhail, în sferturile Amir Cup, e ultima oportunitate pentru Contra de a salva finalul sezonului“, a notat presa din Qatar.