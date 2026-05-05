La cum a arătat Al-Arabi Doha, în ultimele săptămâni, dacă sezonul ar fi continuat, „Guriță“ ar fi ajuns să aibă emoții pentru postul său. Iată seria groaznică prin care echipa românului a încheiat campionatul pe 7 și a fost eliminată din sferturile Amir Cup 2026:

Cosmin Contra, criticat vehement la cea mai importantă emisiune fotbalistică din Qatar

Faptul că Al-Arabi s-a dus în cap pe finalul sezonului a fost cu atât mai surprinzător cu cât, până spre sfârșitul lunii martie, echipa lui Contra avea rezultate foarte bune. Tocmai de aceea, pe 20 martie, clubul a anunțat prelungirea contractului românului până în 2028, după cum Sport.ro a arătat aici.

Acum, după ce Al-Arabi a devenit ciuca bătăilor, căderea echipei a fost pusă pe seama deciziei clubului, de a-i oferi lui Contra un nou contract. În cadrul celei mai importante emisiuni fotbalistice din Qatar, unul dintre invitați l-a „sfâșiat“ pe Contra, acuzându-l că n-a mai fost preocupat de rezultate, odată ce s-a văzut „sacii în căruță“.

„Care e problema lui Al-Arabi? Păi am mai discutat asta. Cosmin (n.r. – Cosmin Contra) e problema. Toate rezultatele din ultima perioadă demonstrează asta. Modul în care au terminat campionatul, eliminarea din Amir Cup. Pur și simplu, nu mai există simțul răspunderii din partea staffului tehnic pentru ce se întâmplă cu echipa. Și acum faceți comparația cu începutul mandatului lui Cosmin. Adică, înainte să primească noul contract. Inițial, contractul lui a fost valabil până la finalul acestui sezon. Drept urmare, a avut presiunea rezultatelor. Și, de asta, și-a dat interesul, a format o echipă foarte bună și a fost inspirat în timpul meciurilor. Dar, după prelungirea contractului, totul s-a schimbat. Și-a făcut apariția nepăsarea! Inclusiv printre jucători. Și comportamentul antrenorului s-a schimbat. Practic, același lot de jucători, același antrenor, dar cu totul alte rezultate. Ce s-a schimbat? Încă o dată spun: comportamentul antrenorului după ce i s-a prelungit contractul. Asta e ce văd eu“, a tunat analistul emisiunii.

În continuarea discursului său, acesta a insistat că modul în care Al-Arabi a încheiat sezonul trebuie să fie un puternic semnal de alarmă pentru conducere.

„Nu există niciun motiv de optimism acum. Nimic! Inclusiv dacă echipa avea fluctuații de formă, dacă făcea un meci bun și altul slab, aș fi înțeles. Dar ce a arătat echipa, după prelungirea contractului antrenorului, a fost alarmant! Practic, rezultatele bune, acele victorii la scor, toate lucrurile bune au dispărut, brusc! Și, încă o dată spun: pentru că prestația antrenorului n-a mai fost cea de dinaintea obținerii unui nou contract. Practic, cum a scăpat de presiunea rezultatelor, Cosmin n-a mai răsplătit încrederea conducerii“, a încheiat analistul din Qatar.