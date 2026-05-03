Amir Kiarash
Campioana en-titre e în căutarea unui „principal“ după plecarea lui Mirel Rădoi (45 de ani), la Gaziantep.

Se cam îngroașă gluma, la FCSB! Pentru că, peste doar câteva zile, va expira termenul pentru numirea unui alt antrenor principal, potrivit prevederilor Ligii Profesioniste de Fotbal!

Și, dincolo de obligativitatea numirii unui „A1“, așa cum cere regulamentul LPF, formația bucureșteană e presată și de rezultate. Înfrângerea cu Csikszereda (0-1) a fost un puternic semnal de alarmă, care a demonstrat că echipa nu poate merge așa, fără antrenor principal pe bancă. Și, aproape sigur, după cele două etape rămase din play-out, cu Unirea Slobozia (acasă) și cu Hermannstadt (deplasare), FCSB va avea de disputat primul baraj de calificare pentru preliminariile Conference League. Așadar, încă un motiv pentru care Gigi Becali trebuie să numească un antrenor principal, în săptămâna care vine.

Ilie Stan a plecat din Oman

Ilie Stan a reziliat cu Saham și revine în țară

În acest context, tocmai a devenit liber de contract un tehnician care a mai pregătit FCSB, în perioada 2011-2012. Vorbim despre Ilie Stan (58 de ani). Acesta și-a reziliat contractul cu Saham (Oman), formație pe care a preluat-o de la finalul lunii februarie. 

La începutul mandatului său, „Iliesta“ a redresat o echipă în criză: o victorie și două egaluri. Apoi însă, Saham a avut o altă prăbușire: patru înfrângeri la rând. Pe fondul acestei situații și nemulțumit și de condițiile găsite în Oman, după cum a lăsat de înțeles în interviul pentru Sport.ro, Ilie Stan a încheiat acum socotelile cu Saham. Clubul arab a și numit deja succesorul românului. E vorba de un localnic, Ibrahim Somar.

Ilie Stan a mai lucrat, la FCSB, pregătind echipa în 22 de meciuri: 11 victorii, 4 egaluri, 7 înfrângeri. Problema în calea unei reveniri e că tehnicianul de 58 de ani a criticat chiar recent debandada de la club, în dialog cu Sport.ro. 

Așadar, e greu de crezut că Becali va apela la el, mai ales că „Iliesta“ a arătat cu degetul spre Mihai Stoica, lăsând de înțeles că acesta e „capul răutăților“, la FCSB.

Cel mai probabil, după o perioadă în care va sta acasă, Ilie Stan își va face bagajele, pentru a prelua, din nou, o echipă din Asia, unde a lucrat în Irak, Qatar, Iran, Oman, Kuweit, Emirate și Arabia Saudită.

