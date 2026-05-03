Mirel Rădoi (45 de ani) a plecat de la FCSB după doar cinci etape, după ce a fost ”ademenit” de turcii de la Gaziantep, astfel că Becali trebuie să găsească un alt antrenor pentru finalul acestui sezon, care să califice echipa în cupele europene.

Florin Prunea vede o surpriză uriașă la FCSB: Mirel Rădoi

După ce a pierdut primele două meciuri din Turcia, scor 0-3 cu Eyupspor și 0-2 cu Beșiktaș, Mirel Rădoi a fost deja pus la îndoială de turci, iar Prunea crede că aceștia nu o să aibă prea multă răbdare cu fostul selecționer.

În acest context, fostul mare portar nu exclude o revenire a lui Mirel Rădoi pe banca tehnică a celor de la FCSB în următoarea perioadă.

„Nu înțeleg de ce se grăbesc. Poate vine Mirel Rădoi înapoi. Dacă mai pierde încă o dată...Turcii nu prea au răbdare acolo, din ce am auzit”, a spus Prunea, la Digi Sport.

În acest moment, Gaziantep ocupă locul 10 în prima ligă a Turciei, cu 37 de puncte, fiind matematic salvată de la retrogradare. Pentru Mirel Rădoi urmează partida din deplasare cu Goztepe, programată pe 9 mai, urmată de confruntarea cu Bașakșehir din ultima etapă a sezonului.

Mustafa Teke, jurnalist turc: „Spiritul de pe teren a rămas aproape neschimbat”

„În perioada în care Burak Yılmaz a fost la echipă, aceasta părea deja că ’a terminat sezonul’. Era o formație care își pierduse în mare măsură energia, obiectivele și încrederea. În perioada pe care o putem împărți ’înainte și după Burak Yılmaz’, s-au schimbat doar numele.

Spiritul de pe teren a rămas aproape neschimbat. Deși s-a pus întrebarea: ’Ce diferență va face Mirel Rădoi, adus ca o nouă speranță?’, nu s-a schimbat prea mult. Cu toate acestea, cele cinci goluri primite în ultimele două meciuri au răspuns dureros la această întrebare”, a scris Mustafa Teke, potrivit Tekspor.