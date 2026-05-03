Gigi Becali al arabilor: românul pe care l-a gonit, al 6-lea antrenor schimbat în acest sezon!

Amir Kiarash
Există cluburi unde debandada e și mai mare, comparativ cu formația patronată de latifundiarul din Pipera.

Când ne uităm la situația FCSB-ului, unde patronul Gigi Becali dictează până și schimbările în timpul meciurilor, avem impresia că mai rău de atât nu se poate. Ei bine, nu e chiar așa!

Sport.ro a anunțat, astăzi, că Ilie Stan și-a reziliat contractul cu Saham din Oman. Așadar, s-a încheiat un mandat destul de scurt pentru „Iliesta“. De altfel, recent, într-un interviu acordat pentru Sport.ro, tehnicianul de 58 de ani a lăsat de înțeles că nu e mulțumit de condițiile găsite în Oman. Iar acum, înțelegem de ce. Pe scurt, la Saham, debandada e atât de mare, încât antrenorii vin și pleacă pe bandă!

Potrivit presei arabe, Ilie Stan tocmai a devenit al 6-lea antrenor schimbat de Saham, în acest sezon 2025-2026! Iată numele celor care s-au așezat pe banca acestei formații, care ocupă locul 10 din 14 în prima ligă:

*Rodrigo Hernando (Spania, 44 de ani)

*Josu González (Spania, 41 de ani)

*João Mota (Portugalia, 59 de ani)

*Sofiane Nechma (Algeria, 55 de ani)

*Issa Al-Farsi (Oman)

*Ilie Stan (România, 58 de ani)

Iar acum, după plecarea lui „Iliesta“, Saham a anunțat că un alt localnic, Ibrahim Somar, va conduce echipa pentru ultima parte a acestui sezon, devenind al 7-lea antrenor (!) din actuala stagiune.

