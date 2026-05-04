Mult timp au fost criticate cluburile din România, pe bună dreptate, că își schimbă antrenorii ca pe șosete. Și, totuși, la acest capitol, tocmai le-a luat fața o formație din Oman!

Sport.ro a anunțat încă de ieri că Ilie Stan (58 de ani) a reziliat contractul cu Saham, trupă pe care a pregătit-o de la finalul lunii februarie. Într-o primă fază, a surprins un pic faptul că „Iliesta“ nu și-a dus mandatul până la capăt și n-a rămas, la Saham, până la finalul campionatului din care mai sunt câteva etape.

Apoi însă, la câteva ore după anunțul schimbării lui Ilie Stan din funcție, presa arabă a venit cu o altă informație: Saham tocmai a numit al 7-lea „principal“ din acest sezon 2025-2026!

Această debandadă i-a îndemnat pe suporterii clubului să realizeze o fotografie prin care să ironizeze modul în care e condusă echipa lor favorită. În imaginea care poate fi văzută mai jos, au fost puși toți cei 7 antrenori care au pregătit Saham, în actuala campanie.