Prăbușire inexplicabilă pentru atacantul dorit de Becali la FCSB: un singur gol în doi ani

Nigerianul în vârstă de 23 de ani nu reușește să își regăsească ritmul în ofensivă. Deși în vara anului 2024 se afla pe lista de transferuri a FCSB, parcursul său ulterior a fost unul presărat cu dezamăgiri. Ajuns sub formă de împrumut de la Genoa, club din Serie A patronat de Dan Șucu, la Rapid, jucătorul a avut prestații extrem de modeste în scurta perioadă petrecută în Giulești.

Declinul sportiv al africanului este confirmat de statistici. În ultimele două stagiuni, perioadă în care a bifat prezențe pe teren pentru Genoa, Rapid, Virtus Entella și Krasava, atacantul a marcat un singur gol.

Unica sa reușită s-a consemnat în primăvara acestui an, pe 16 martie, când a punctat în victoria ciprioților de la Krasava, scor 4-0 cu Paralimni, într-un meci contând pentru etapa a 26-a din campionat. De la acel joc, seceta a continuat, deși fotbalistul a strâns 10 apariții în tricoul actualei sale formații. Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, cota sa de piață a coborât la 650.000 de euro.