Din 2022 la Barcelona, Ferran Torres a intrat în ultimul an de contract, iar viitorul său pare incert în momentul de față. Catalanii încearcă în această perioadă să ajungă la un acord cu atacantul pentru prelungirea înțelegerii, însă cotidianul francez L'Equipe scrie că formația campioană din LaLiga are parte de o concurență serioasă.

L'Equipe: Real Madrid și PSG, interesate de Ferran Torres

Francezii anunță că, pe lângă Paris Saint-Germain, de Ferran Torres ar fi interesată și marea rivală a Barcelonei, Real Madrid.

În presa internațională apăruseră informații în timpul Cupei Mondiale potrivit cărora PSG ar fi ajuns deja la un acord verbal cu Ferran Torres. Totuși, Joan Laporta, președintele Barcelonei, a negat această variantă.

Cel poreclit "Rechinul" ar fi o țintă mai veche a lui Real Madrid, încă de pe vremea când juca la Valencia. Ferran Torres nu a mai ajuns însă pe Santiago Bernabeu, după plecarea de pe Mestalla petrecând un sezon și jumătate în tricoul lui Manchester City, iar mai apoi patru sezoane și jumătate la Barcelona.

Cumpărat în 2022 de la Manchester City cu 55 de milioane de euro, Ferran Torres a strâns până acum 207 meciuri la Barcelona și a marcat 65 de goluri. Printre trofeele cucerite alături de catalani se numără trei titluri în LaLiga, două Cupe ale Spaniei și trei Supercupe.

Campion european și mondial cu Spania, Ferran vine după un sezon cu 21 de goluri în 49 de apariții la Barcelona.