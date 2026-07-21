FC Barcelona a realizat până acum o singură mutare. Catalanii l-au cumpărat de la Newcastle pe Anthony Gordon, fotbalistul în vârstă de 25 de ani care evoluează ca atacant lateral, pentru 80 de milioane de euro.

La capitolul despărțiri, FC Barcelona i-a cedat pe Ansu Fati, Inaki Pena, Robert Lewandowski, Diego Kochen, Ander Astralaga, Marcus Rashford și Joao Cancelo.

Catalanii vor încă un ”Lamine Yamal”. Puștiul de 18 ani, gata să semneze cu FC Barcelona

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a anunțat că FC Barcelona a ajuns la un acord pentru transferul puștiului de la Club Brugge, Jesse Bisiwu, în vârstă de 18 ani.

Catalanii vor plăti 8,5 milioane de euro pentru serviciile belgianului cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate. La mijloc va fi și o clauză prin care Brugge va beneficia de 20 de procente dintr-un viitor transfer.

”Barcelona a ajuns la un acord pentru transferul lui Jesse Bisiwu de la Club Brugge. Cluburile fac acum schimb de documente pentru ca extrema în vârstă de 18 ani să se alăture celor de la Barca.

Din informațiile disponibile, suma de transfer este de 8,5 milioane de euro, la care se adaugă un procent de 20% dintr-un viitor transfer.

Încă un jucător pentru proiectul de dezvoltare a tinerelor talente coordonat de Deco și Joao Amaral”, a scris Fabrizio Romano pe contul său oficial de Twitter/X.