OFICIAL Pierdere grea pentru Barcelona!

Pierdere grea pentru Barcelona! La Liga
Alexandru Hațieganu
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Campioana Spaniei a confirmat oficial o lovitură încasată înainte de începutul noului sezon. 

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Barcelona a confirmat gravitatea accidentării mijlocașului defensiv Frenkie de Jong (29 de ani), vicecăpitanul echipei după fundașul central Ronald Araujo (27). 

Frenkie de Jong, absent de la Barcelona câteva săptămâni

Campioana Spaniei a anunțat că mijlocașul olandez a suferit o ruptură a ligamentului colateral medial de la genunchiul drept. 

Frenkie de Jong

  • Frenkie de Jong
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Frenkie de Jong, la FC Barcelona / Foto IMAGO
Frenkie de Jong / Foto: Getty Images
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Clubul nu a specificat o perioadă de recuperare, însă „închizătorul” va lipsi timp de câteva săptămâni. 

Accidentarea îl obligă pe Hansi Flick să înceapă sezonul fără unul dintre cei mai importanți jucători ai săi. 

Cu toate acestea, internaționalul batav nu va necesita o intervenție chirurgicală, informează Marca. 

Situația lui De Jong

„Închizătorul” a fost supus unor teste medicale suplimentare care au stabilit situația exactă a accidentării sale, după mai multe zile de investigații.

Frenkie de Jong va începe acum procesul de recuperare. El a fost măcinat de accidentări în ultime două sezoane. 

Mijlocașul defensiv a ratat EURO 2024 din cauza unor probleme la gleznă. În sezonul 2025-2026, a suferit o accidentare musculară la coapsă care l-a ținut pe dinafară timp de aproape două luni, între februarie și aprilie. 

Frenkie de Jong va începe sezonul 2026-2027 accidentat. Barcelona este încrezătoare că recuperarea sa va progresa conform programului și că se poate reîntoarce la echipă cât mai curând posibil. 

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