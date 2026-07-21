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Joan Laporta, preşedintele Barcelonei, a confirmat la sosirea sa de la New York, unde a urmărit finala Cupei Mondiale, în care Spania a învins Argentina (1-0), că atacantul german Karim Adeyemi, cel mai recent transfer, va fi prezentat oficial miercuri, scrie EFE.

''Se va întâmpla mâine'', a spus Laporta succint, când a fost întrebat când va anunţa clubul catalan transferul.

Adeyemi se află la Barcelona de câteva zile, a trecut vizita medicală săptămâna trecută şi chiar s-a întâlnit cu antrenorul Hansi Flick, principalul său susţinător, la terenul de antrenament.

Transferul poate ajunge la 30 de milioane de euro

Adeyemi soseşte de la Borussia Dortmund pentru o sumă fixă de 22 de milioane de euro, plus 7 milioane de euro în bonusuri.

Aceasta este a doua achiziţie a noului proiect, după transferul extremei britanice Anthony Gordon (Newcastle).

Adeyemi, 24 de ani, cu 11 selecţii şi un gol la Mannschaft, a disputat în patru sezoane la Dortmund un număr de 146 meciuri în toate competiţiile şi a marcat 36 de goluri, dintre care 23 în Bundesliga, scrie Agerpres.